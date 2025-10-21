الصفحة الدولية

قائد قوات الحرس الثوري الإيران : إذا تم الاعتداء على إيران سنحول المنطقة إلى جحيم على العدو


أكد قائد قوات الحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد باكبور، اليوم الثلاثاء (21 تشرين الاول 2025)، أن إيران في أعلى درجات الجهوزية للرد على أي اعتداء محتمل، مشددًا بالقول أنه إذا تم التعدي على إيران، سنُشعل جهنم في وجه العدو.

وجاءت تصريحات باكبور خلال لقائه في طهران، مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، والوفد المرافق له، في اجتماع تناول التنسيق الأمني بين البلدين وتطورات الأوضاع الإقليمية.

ونقل الاعرجي خلال اللقاء "تحيات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقيين إلى القائد الإيراني"، مؤكدًا "التزام العراق بتنفيذ الاتفاقات الأمنية الموقعة مع طهران".

وأشار إلى أن "أمن إيران من أمن العراق"، وأن بغداد ترفض تمامًا أي استخدام لأراضيها في أنشطة معادية لإيران. كما أعلن عن تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاق الأمني ومنع أي تحركات غير قانونية عبر الحدود".

وتطرق الأعرجي إلى الهدنة الأخيرة في غزة، محذرًا من "احتمال خرقها من قبل إسرائيل"، ومؤكدًا أن "توحيد مواقف دول المنطقة هو السبيل لترسيخ الاستقرار".

وأضاف أن "إيران واجهت خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة (الحرب الـ12 يومًا) محاولات لإثارة الاضطرابات الداخلية، إلا أن الشعب الإيراني أثبت تماسكه وتمسكه بمبادئ الثورة".

من جانبه، اعتبر اللواء باكبور أن "زيارة الوفد العراقي تأتي في مرحلة حساسة بالنسبة للعراق والمنطقة"، مشيرًا إلى أن "الأعداء يسعون إلى زعزعة وحدة الدول الإقليمية".

وقال إن "إسرائيل حاولت عبر الاغتيالات وإثارة الفوضى خلال الحرب الأخيرة إضعاف تماسك الداخل الإيراني، لكن بفضل حكمة القيادة الإيرانية ويقظة الشعب تم إحباط تلك المؤامرة".

وأردف باكبور أن "القدرات الدفاعية الإيرانية أثبتت فاعليتها خلال الحرب"، موضحًا أن "العدو ظن أن قوة إيران الصاروخية ستتراجع، إلا أنها كانت أكثر دقة وحسمًا في إصابة الأهداف المحددة".

وأختتم قائد الحرس الثوري بالقول: "نحن مستعدون تمامًا للرد على أي عدوان مقبل، وسنجعل العدو يواجه جحيمًا لا يُحتمل".

وأعرب باكبور عن تقديره لجهود العراق في ضبط الجماعات المعارضة خلال فترة الحرب، داعيًا إلى "تفعيل اللجان الميدانية المشتركة لمراقبة الحدود، معتبرًا أن تلك الجماعات تشكل تهديدًا مشتركًا لأمن البلدين".

بدوره، شدد الأعرجي مجددًا على "التزام العراق بمنع أي نشاط يستهدف أمن إيران من أراضيه"، مؤكدًا أن "بغداد حالت خلال الحرب دون أي تحرك لتلك الجماعات، وستواصل هذا النهج مستقبلًا".

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على "تعزيز التعاون الأمني وتفعيل الاتفاقات الثنائية"، فيما أكد الوفد العراقي "تمسك بلاده بالتزاماتها السياسية والأمنية تجاه إيران".

