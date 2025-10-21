الرئيس الكولومبي يتهم ترامب بالسعي لغزو فنزويلا

انتقد الرئيس الكولومبي بيترو غوستافو الإجراءات الأمريكية ضد فنزويلا، متهماً الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسعي إلى غزو فنزويلا بحجة مكافحة تهريب المخدرات للسيطرة على نفطها، حيث ذكر غوستافو: "إنه (ويقصد ترامب) يستعد لغزو فنزويلا، هذا ليس بسبب تجارة المخدرات، هذه كذبة.. هذه مجرد ذريعة لمهاجمة فنزويلا لأنهم (الولايات المتحدة) يريدون السيطرة على النفط".

كما اتهم بيترو الولايات المتحدة باستخدام "القوة المفرطة" بعد أن أدت ضربات على سفن فنزويلية إلى مقتل 27 شخصا، مشدداً على أن هذه الأفعال تنتهك القانون الدولي.

كذلك أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في 19 أغسطس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد لنشر "جميع عناصر القوة الأمريكية" لمكافحة تهريب المخدرات، دون استبعاد إمكانية شن عملية عسكرية في فنزويلا.

فيما ذكرت أن الجيش الأمريكي يعمل على خيارات لاستهداف مهربي المخدرات داخل فنزويلا، والتي قد تبدأ في غضون أسابيع.