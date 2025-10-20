الصفحة الدولية

إيران تلغي الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية


 نقلت وسائل إعلام إيرانية محلية عن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني قوله -اليوم الاثنين- إن بلاده ألغت اتفاق التعاون الذي وقعته مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أيلول الماضي.

وذكرت "وكالة فارس" الإيرانية أن لاريجاني صرح، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع قاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي بأن "التقارير التي يقدمها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لم تعد ذات تأثير"، مؤكدا أن إيران "تتابع بجدية مسألة تعزيز قدرات قواتها المسلحة".

وردا على سؤال بشأن اتفاق القاهرة، ومستقبل التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد تفعيل آلية الزناد، قال لاريجاني إن وزير الخارجية عباس عراقجي كان قد أكد بعد اجتماع القاهرة أنه إذا فُعّلت آلية الزناد، فإن الاتفاق سيصبح كأن لم يكن.

وأضاف لاريجاني: "لقد حدث ذلك بالفعل، كان بإمكانهم عدم تفعيل آلية الزناد إذا كانوا يرغبون في التعاون بالفعل، لذلك، إذا كانت لدى الوكالة أي مقترحات، يجب تقديمها، وستتم مناقشتها في لجنة تابعة لأمانة المجلس الأعلى للأمن القومي، حيث سيتم إبداء الرأي بشأنها".

وفي ما يتعلق بالتقرير الذي من المقرر أن يقدمه غروسي إلى مجلس المحافظين مستقبلا، قال لاريجاني إن "غروسي قام بعمله، وتقاريره لم تعد ذات تأثير بعد الآن".

وأكد لاريجاني أن هناك "مسألتين بالغتي الأهمية لمواجهة المخاطر، وعلينا أولا الحفاظ على التماسك الوطني، وهو واجب يقع على عاتقنا جميعا، بما في ذلك وسائل الإعلام، حتى نتمكن من درء الأخطار، وثانيا يجب تعزيز قدرات قواتنا المسلحة، ونحن نتابع هذا الأمر بجدية تامة".

وفي ما يتعلق بزيارته الأخيرة إلى روسيا، قال لاريجاني إن "التواصل بين طهران وموسكو مستمر دائما، فإيران تربطها علاقات إستراتيجية بكل من روسيا والصين، ومؤخرا وقّع الرئيس مسعود بزشكيان على وثيقة تعزيز العلاقات الإستراتيجية مع روسيا".

وعبر لاريجاني عن تقديره لموقف روسيا من آلية الزناد، قائلا إن "الأوروبيين، بعدما علموا أن روسيا ستتولى رئاسة مجلس الأمن قريبا، سارعوا في تفعيل الآلية نكاية بروسيا، رغم أنهم لم يلتزموا بأي من الإجراءات القانونية أو المراحل اللازمة. ومن وجهة نظرنا المشتركة مع روسيا والصين، فإن تطبيق آلية الزناد عمل غير قانوني ولا أساس له".

وأضاف "لقد أساء الأوروبيون استخدام ما تُعرف بآلية العودة التلقائية للعقوبات، في حين أننا -خلال السنوات العشر الماضية- التزمنا بجميع الشروط. واليوم، روسيا والصين لا تعترفان مطلقا بإعادة فرض العقوبات على إيران".

وتأتي تصريحات لاريجاني بعدما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قبل نحو 3 أسابيع إن طهران ستلغي الاتفاق إذا أعادت قوى غربية فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها، وهو ما حدث الشهر الماضي. وسمح الاتفاق للوكالة باستئناف عمليات التفتيش على المواقع النووية الإيرانية.

