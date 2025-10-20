الصفحة الدولية

برلمانية أوروبية: التخلي عن استيراد الغاز الروسي يعني انتحارا اقتصاديا للاتحاد الأوروبي


انتقدت بيترا شتيغر، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الحرية النمساوي اليميني (FPÖ)، خطط الاتحاد بشأن حظر واردات الغاز الطبيعي الروسي بالكامل بحلول نهاية عام 2027.

وقالت شتيغر: "برفضها الغاز الروسي الرخيص، تُخاطر أوروبا بازدهارها واستقرارها".

وأضافت: "الحظر الكامل لواردات الغاز الروسي يعني انتحارا اقتصاديا، إن الاتحاد الأوروبي يُدخل نفسه عمدا في دوامة من تراجع الصناعة، وارتفاع مُتسارع في معدلات البطالة، وفقدان لا رجعة فيه للقدرة التنافسية الدولية".

وأشارت شتيغر إلى أن هذه الكميات من إمدادات الطاقة لا يمكن تعويضها في المستقبل المنظور في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأكدت أن الغاز الطبيعي المسال ليس أغلى بكثير فحسب، بل يرتبط بـ"تحديات لوجستية وبيئية هائلة".

وأشارت شتيغر إلى أن الصناعة الأوروبية تتعرض بالفعل لضغوط شديدة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، مما يُجبر العديد من الشركات على نقل إنتاجها خارج أوروبا.

وأضافت: "إن أي زيادة أخرى في التكاليف، مدفوعة بسياسة طاقة ذات دوافع أيديولوجية، لن تؤدي إلا إلى تسريع النزوح التكنولوجي وتدمير عشرات الآلاف من الوظائف".

كما انتقدت شتيغر الحكومة النمساوية، مشيرة إلى أنه كان ينبغي عليها استخدام حق النقض ضد قرار مجلس الاتحاد الأوروبي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
برلمانية أوروبية: التخلي عن استيراد الغاز الروسي يعني انتحارا اقتصاديا للاتحاد الأوروبي
بنك إسباني يطلب من الإسرائيليين إثبات عدم تعاملهم مع المستوطنات
تفاصيل لقاء ترامب وزيلنسكي: الرئيس الأمريكي رفع صوته عدة مرات
الإغلاق الحكومي الأميركي يتحول من أزمة سياسية إلى نزيف اقتصادي
الخارجية الإيرانية: نؤكد تمسّكنا بحقوقنا النووية السلمية
سماحة السيد الخامنائي : ترامب يفتخر بتدمير الصناعة النووية الإيرانية.. فليستمر في الوهم
الحكومة المغربية تتعهّد إجراء إصلاحات اجتماعية وتحفيز الشباب على خلفية تحركات احتجاجية
ترامب يصف أوباما بأنه تهديد للديمقراطية ويتهمه بالتجسس
الحرس الثوري: صواريخنا لم تتضرر خلال الحرب الأخيرة واستشهاد رئيسي كان حادثا عرضيا
العثور على تاج الإمبراطورة أوجيني المسروق خارج متحف اللوفر
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك