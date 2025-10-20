بنك إسباني يطلب من الإسرائيليين إثبات عدم تعاملهم مع المستوطنات

يشكو عملاء إسرائيليون في بنك ساباديل Sabadell، رابع أكبر بنك في إسبانيا، من أنه في أعقاب المرسوم الملكي ضد الإبادة الجماعية في غزة، يطلب البنك منهم الإعلان عن أن أعمالهم لا ترتبط بالمستوطنات، لا بل يطالب عملاءه أيضًا بالتوقيع على إعلان بهذا المعنى.

وذكر موقع العربي الجديد نقلا عن موقع "كالكاليست" الإسرائيلي أن بنك ساباديل الكتالوني اتصل في الأيام الأخيرة بالإسرائيليين الذين يديرون أعمالاً في إسبانيا والذين سجلت شركاتهم في البلاد، وطلب منهم أن يوقع جميع عملائهم الإسرائيليين على نموذج إقرار يتعهدون فيه بعدم ممارسة الأعمال التجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك استيراد أو تصدير السلع أو الخدمات.

وأوضح البنك أن هذه الخطوة جاءت نتيجة تشريع صدر في إسبانيا في سبتمبر/أيلول الماضي على خلفية الإبادة في غزة وما عُرف في إسبانيا بـ"تدابير عاجلة لمواجهة الإبادة الجماعية في غزة ودعمًا للشعب الفلسطيني". هذا مرسوم ملكي أقرته الحكومة الإسبانية، ويتضمن سلسلة من القيود، منها توسيع حظر الأسلحة المفروض على إسرائيل، وحظر استيراد وتصدير والإعلان عن المنتجات والسلع والخدمات القادمة من المستوطنات.

بنك ضخم في السوق

منذ نهاية عام 2024، يُدير بنك ساباديل أصولًا تُقدر قيمتها بنحو 240 مليار يورو، ولديه حوالي 1350 فرعًا، منها حوالي 200 فرع خارج إسبانيا، ويعمل به حوالي 18700 موظف، منهم حوالي 14 ألف موظف داخل إسبانيا. وتُتداول أسهم البنك في بورصة مدريد برأس مال سوقي يُقدر بنحو 17 مليار يورو.

وفقًا للإسرائيليين الذين تلقوا إخطارات من بنك ساباديل، أُبلغوا بأنه ما لم يُعيدوا النماذج الموقعة إلى البنك، سيرفض البنك تحويل الأموال الواردة من العملاء الإسرائيليين إلى حساباتهم. ويزعمون أن بنك ساباديل، الذي يقع مقره الرئيسي في كتالونيا، وهي منطقة تُعتبر أكثر معاداة لإسرائيل ومؤيدة للفلسطينيين، يُفسر التشريع المُقر في إسبانيا تفسيرًا مُتطرفًا، ولذلك يُفكر في تنظيم احتجاجات لمقاومة هذا الطلب بالوسائل القانونية. في الوقت نفسه، بدأ الإسرائيليون في دراسة خيارات تحويل حسابات شركاتهم الإسبانية إلى بنوك أخرى.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع كتبت إسرائيلية مقيمة في إسبانيا وتعمل في مجال الإعلان والتسويق الرقمي على شبكة X، أن مدير بنك اتصل بها وأخبرها بأنه "ليس لديها خيار سوى طلب كشف حساب عن كل عميل من عملائي، وإلا ستمنع الحكومة تحويل الأموال. يجب على كل إسرائيلي يتلقى أموالًا من إسرائيل إثبات أنها نظيفة ومتوافقة مع القانون الجديد للحكومة الإسبانية".

في الأسبوع الماضي، أرسل بنك ساباديل إلى عملائه الإسرائيليين متطلبات إفصاح مفصلة، ​​تتضمن إقرارًا بأن أعمالهم لا تمول أنشطة عسكرية أو ترتبط بالمستوطنات. ومع ذلك، أوضح البنك أن عملاء البنك الإسرائيليين أنفسهم مطالبون أيضًا بالإفصاح والتوقيع على إقرار خاص.

وجاء في رسالة البنك الإلكترونية: "في ما يتعلق بجميع التحويلات التي تتلقونها، يجب توثيق كل منها وتفصيله مع توضيح الغرض من الدفع، وإرفاق الفواتير، وإقرار الدولة الذي يملؤه العميل حسب الأصول".

وأرفق البنك النموذج المطلوب من عملائه توقيعه، والذي يُقرّ فيه، من بين أمور أخرى، بأن "تصدير أو استيراد السلع/الخدمات المشمولة في هذه الصفقة لا يُخالف القيود المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 10/2025 الصادر في 23 سبتمبر/أيلول، والذي يُقرّ تدابير عاجلة لمواجهة الإبادة الجماعية في غزة ودعمًا للشعب الفلسطيني".

ويُطلب من العملاء الإفصاح الكامل عن أسماء المواقع والعناوين المعنية بالصفقة، وتحديد المستخدم النهائي للمنتجات، والتوقيع على بيان ينص على ما يلي: "في حال الاستيراد، لا يكون منشأ المنتجات المعنية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقًا للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو/تموز 2024".

وأوضح ممثل البنك في رسالة بريد إلكتروني أن "النشاط مُقيّد، ويلزم إجراء مراجعة وتوثيق مسبقين قبل الموافقة على كل معاملة. لذلك، سيُطلب الحصول على موافقة مسبقة من إدارة الامتثال التنظيمي للحفاظ على العلاقات التجارية - في هذه الحالة، لاستلام التحويلات" - عند الحاجة إلى توثيق كل منها.