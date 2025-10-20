الخارجية الإيرانية: نؤكد تمسّكنا بحقوقنا النووية السلمية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، خلال مفاوضات نيويورك وتفاهم القاهرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، طالبت الأطراف الغربية، على خطى الولايات المتحدة، بإعادة العمل بقرارات عقوبات مجلس الأمن (2006 إلى 2010)، لكن المعارضة الصريحة من جانب الصين وروسيا حالت دون التصديق عليها.

وقال بقائي في مستهل مؤتمره الصحفي الاسبوعي عن التطورات الدبلوماسية: أهم التطورات تتعلق بالوضع في فلسطين. فعلى الرغم من التفاهم الذي جرى – على ما يبدو – في شرم الشيخ، شهدنا استمرار الهجمات في فلسطين، حيث ارتكب الكيان الصهيوني أكثر من 80 انتهاكا لوقف إطلاق النار، ما أدى إلى استشهاد نحو 100 فلسطيني. كما أن معبر رفح ما زال مغلقا رغم الوعود السابقة، ولم يتم إرسال المساعدات إلى غزة. ومجدداً، لم يفِ الكيان الصهيوني بوعوده، فيما يواصل ضامنو التفاهم صمتهم وتقاعسهم، وهو ما يعني عمليا تأييد استمرار العدوان.

وأضاف: كما كان مؤتمر أوغندا بالنسبة لنا مهما للغاية، من حيث القرارات الصادرة بشأن إيران، والتي عبّرت عن دعم واضح من حركة عدم الانحياز لموقف إيران القائل بعدم قانونية مزاعم الدول الأوروبية الثلاث في إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن. هذا لم يكن مجرد رسالة مكتوبة، بل كان تعبيرًا عن قلق المجتمع الدولي من تجاوزات بعض القوى الكبرى.

وتابع بقائي: هناك أيضا قضية شرقية تقلقنا، وهي الاشتباكات بين باكستان وأفغانستان التي أثارت قلقنا. أكدنا أن الاستقرار والهدوء في هذه المنطقة يهمّاننا كثيرًا، ونحن مسرورون لأن الجانبين توصلا إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، ونأمل أن يؤدي هذا المسار إلى تفاهم وحوار بين البلدين بهدف خفض التوتر.

يجب اعتبار القرار 2231 منتهيا

وفي ما يتعلق بالحملة الدعائية والروايات الموجّهة ضد إيران وعلاقاتها مع روسيا، قال بقائي: التطورات التي شهدناها خلال الأيام الماضية هي ثمرة جهد دبلوماسي على جميع المستويات. ومع الأخذ في الاعتبار احتمال إساءة استخدام الدول الأوروبية الثلاث للآلية المعروفة الزناد، عملنا طوال العام الماضي على إقناع الأطراف بأن هذا الاستغلال سيؤدي إلى تعقيد الأمور أكثر.

وأضاف: للأسف، اتبعت الأطراف المقابلة رغبات أمريكا وأقدمت في النهاية على إعادة فرض العقوبات، لكن ما حدث فعليا هو معارضة عضوين دائمين في مجلس الأمن لهذا الإجراء، ما يعني أن المجلس لم يتمكن من اتخاذ قرار بهذا الخصوص، وهو ما جعل أغلبية دول العالم تدعم موقف إيران. فقد أعلنت روسيا والصين موقفيهما بوضوح، وأكدت موسكو أن الدول الثلاث لا تمتلك صلاحية اللجوء إلى هذه الآلية. ولم يكن هذا موقفًا مؤقتًا، بل هو موقف مستمر.

وأشار إلى أن إيران وروسيا والصين قدّمت يوم أمس رسالة مشتركة أكدت مواقفها، وقال: هذا يعني أنه يجب اعتبار القرار 2231 منتهيا، وعلى أمانة الأمم المتحدة أن تتصرف بناءً على هذا الأساس. صحيح أن الدول الأوروبية الثلاث تسببت في فوضى قانونية، لكن غالبية المجتمع الدولي يعارض هذا النهج. ونحن نتوقع أن ينعكس هذا الموقف عمليًا في السلوك الدولي.

التأكيد على ضرورة إجبار الكيان الصهيوني على وقف المجازر في غزة

وفي ما يتعلق بموقف إيران من وقف الإبادة في غزة، قال المتحدث باسم الخارجية: موقفنا من قضية غزة واضح جدًا. منذ البداية أكدنا على ضرورة إجبار الكيان الصهيوني على وقف استمرار المجازر في غزة، وكسر الحصار، وإعادة الإعمار. هذا أمر لا يمكن لأي إنسان مسؤول أن يرفضه. قلقنا مبني على التجارب السابقة، إذ لم يلتزم الكيان الصهيوني يومًا بأي وعد قدّمه. ونرى اليوم في لبنان أيضًا أن وقف إطلاق النار يتم انتهاكه، وهذا دليل على أن الكيان ليس صادقًا في أفعاله.

التعاون بين إيران وروسيا سيستمر بجدية

وفي رده على تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بشأن عدم وجود قيود على التعاون العسكري والدفاعي مع إيران، قال بقائي: مسار التعاون بين إيران وروسيا في جميع المجالات يشهد نمواً مستمراً. لدينا عدة اتفاقيات أساسية مهمة، من بينها الاتفاقية الشاملة المشتركة التي تشمل تعاوناً واسعاً في المجالات المختلفة، ومنها المجال الدفاعي. نحن نعتقد أن القرار 2231 قد انتهى، والتعاون بين إيران وروسيا سيستمر بجدية.

منذ عام 2018، كل من أمريكا والدول الأوروبية الثلاث تُعدّ منتهكة للاتفاق النووي

وأوضح بقائي بخصوص انتهاء القرار 2231 ومضمونه قائلاً: ما نقوله هو أن القرار 2231 قد انتهى. فبحسب نص القرار نفسه، انتهى مفعوله في يومه المحدد، أي في 18 أكتوبر. أما الحقوق التي اكتسبتها إيران بموجبه فلم تتغير. هذا القرار نصّ على حق إيران في تخصيب اليورانيوم. والاتفاق النووي كان بطبيعته تفاهمًا مؤقتًا، تعهدت فيه الأطراف المقابلة برفع العقوبات مقابل أن تقبل إيران بإجراءات شفافية في برنامجها النووي. وقد أكدت 15 تقريرًا رسمياً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التزام إيران بتعهداتها، بينما لا يمكن للطرف الآخر أن يدّعي الشيء نفسه. ومنذ عام 2018، تُعدّ كل من الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث منتهكة للاتفاق النووي. القرار 2231 انتهى، دون أي تغيير في الالتزامات الأساسية التي قدّمناها.

ردًّا على رغبة الدول الأوروبية الثلاث في استئناف المفاوضات، قال بقائي: الجواب القصير هو: "كفّوا شركم". على هذه الدول الثلاث أن تُظهر أنها تملك القدرة اللازمة لتكون طرفًا موثوقًا به. نحن نرى مؤشرات تدل على أن الطرف الأوروبي نفسه يعترض على تقاعسه. في مقابلة المستشار الألماني كانت هناك إشارات تُظهر أن الطرف الأوروبي، حتى لو أراد، لم يكن قادرًا على أداء دور فعّال في تطورات غرب آسيا، وهذا يوضح أنه يفتقر إلى القدرة على التأثير كطرف موثوق. وقد فسّر الأوروبيون سبب عجزهم عن التأثير بعدم امتلاكهم أدوات القوة العسكرية، وهذا بحد ذاته اعتراف بانعدام الإرادة لدى هذه الدول الثلاث.

تبادل مهديّة أسفنديارِي مع فرنسا

وفي ما يتعلق بتبادل المواطنة مهديّة أسفنديارِي مع فرنسا، قال بقائي: لدى الجانبين الإرادة اللازمة لتحقيق ذلك.

زيارة لاريجاني إلى موسكو

وحول زيارة علي لاريجاني إلى موسكو وتصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن تبادل الرسائل بين إيران والكيان الصهيوني، قال المتحدث باسم الخارجية: نحن نجري مشاورات دائمة وطبيعية مع أصدقائنا في المنطقة، والاتصالات مع روسيا مستمرة على هذا الأساس. حتى اليوم، يزور المبعوث الروسي الخاص لشؤون سوريا طهران لإجراء لقاءات مع مسؤولي وزارة الخارجية. هذه الاتصالات تأتي في إطار المشاورات الثنائية المعتادة.

تجربة الوجود الأمريكي في أفغانستان لم تجلب سوى انعدام الأمن

وفي ما يخص نية الولايات المتحدة استخدام قاعدة "باغرام"، قال بقائي: أذكّركم بتجربة الوجود الأمريكي في أفغانستان، التي لم تجلب سوى انعدام الأمن وعدم الاستقرار وتنامي تهريب المخدرات. في مؤتمر موسكو أُبرز هذا الموضوع، وأكد الجميع على وحدة أراضي أفغانستان، وأن وجود القوى الأجنبية لا يؤدي إلا إلى زيادة حالة انعدام الأمن.

تفسيرات مشوشة بشأن انتهاء القرار 2231

وفي تعليقه على التفسيرات المشوشة المتعلقة بانتهاء القرار 2231، قال بقائي: ليست هذه المرة الأولى التي تسعى فيها الولايات المتحدة لاستغلال مجلس الأمن. المثال الواضح هو استخدام حق النقض (الفيتو) مرات متعددة لمنع أي إجراء ضد الكيان الصهيوني، حيث استخدمت الفيتو ست مرات خلال الأشهر الأخيرة. كما حاولت سابقًا استغلال المجلس لإعادة فرض العقوبات، إلا أن الدول الأوروبية الثلاث كانت آنذاك تمتلك الإرادة والقدرة لمنع تنفيذ هذا الإجراء. أما الآن، فقد أعلنا معارضتنا لإعادة فرض العقوبات وقدمنا مبرراتنا القانونية. والحقيقة هي أنه لم يُتخذ أي قرار في هذا الشأن داخل مجلس الأمن.

وأضاف: هناك نقطتان أساسيتان، الأولى أن دولتين مهمتين من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن عبّرتا بوضوح عن موقفيهما، ولا تزالان متمسكتين به. والثانية أن حركة عدم الانحياز أعلنت معارضتها الصريحة لهذا الإجراء. إن استغلال أي آلية لا يمكن أن يرتّب آثارًا قانونية، إذ إن هذا الفعل وما تبعه من فوضى قانونية لا يتوافق مع الوضع الراهن ولا مع النصوص التي أُلغيت بموجب القرارات السابقة.

على الوكالة الدولية للطاقة الذرية ألا تسمح بتأثير الأغراض السياسية في عملها

وفي رده على تصريحات مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي ضد إيران، قال بقائي: إن الوكالة، بصفتها جهة فنية مسؤولة عن القضايا النووية، تضطلع بدور مهم، ونحن نحترمها ما دامت تعمل وفق صلاحياتها وبعيدًا عن الضغوط السياسية التي تمارسها بعض الدول الأعضاء. ما نعترض عليه هو أن تحافظ الوكالة على استقلالها وألا تسمح للأغراض السياسية لبعض الدول بالتأثير في تقاريرها وأدائها المهني.

وزير الخارجية يؤكد أهمية التواصل مع البرلمان

وفي ما يتعلق بعلاقة وزارة الخارجية مع مجلس الشورى الإسلامي، قال المتحدث باسم الوزارة: حضور وزير الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي أمر طبيعي وقانوني يأتي في إطار مساءلته أمام ممثلي الشعب.

وأكد أن وزارة الخارجية تسعى دائمًا لإطلاع البرلمان على مجريات السياسة الخارجية، والمساهمة في بناء توافق داخل أركان النظام لتسهيل عملية اتخاذ القرار الدبلوماسي. وأضاف أن دور الدبلوماسية البرلمانية في ظل الظروف الدولية الراهنة، ومع تزايد النزعة الأحادية، أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى. ويمكن للبرلمانات، من خلال التعاون البنّاء، أن تسهم في دعم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتعزيز السلم والأمن الدوليين.

اجتماع حركة عدم الانحياز ودعم الأعضاء لموقف إيران بشأن القرار 2231

ردًّا على سؤال مراسل وكالة تسنيم حول اجتماع حركة عدم الانحياز ودعم أعضائها لموقف إيران بشأن القرار 2231، قال إسماعيل بقائي: انعقد في أوغندا الاجتماع التاسع عشر لوزراء خارجية حركة عدم الانحياز. لقد استثمرنا هذه الفرصة للحوار مع الدول الإفريقية، فخلال العام الماضي عُقد مؤتمر "إيران وإفريقيا" وشهدت المعارض الإيرانية حضورًا واسعًا من الدول الإفريقية، وكان لذلك تأثير ملموس في تعزيز العلاقات مع هذه الدول.

وأضاف: في إطار حركة عدم الانحياز، فإن النصوص التي تم اعتمادها في البيان الختامي كانت بالغة الأهمية، إذ تضمّنت إدانة اعتداءات الكيان الصهيوني وأمريكا على إيران. كما أكد البيان دعم الحركة لموقف إيران في القضية النووية، والتشديد على أن إجراء الدول الأوروبية الثلاث لا يتمتع بأي مشروعية قانونية. ومن الطبيعي أن تعمل الدول الأعضاء على تنفيذ ما تتبناه من مواقف سياسية، ونأمل أن نرى نتائج هذا الجهد الدبلوماسي عمليًا في المستقبل القريب.

احتمال المفاوضات ودور مصر

وفي ما يتعلق باحتمال استئناف المفاوضات ودور مصر، قال بقائي: الاتصالات بيننا وبين الأطراف الأخرى مستمرة بشكل محدود وبوساطات متفرقة، لكن هذا لا يعني أننا دخلنا مرحلة تفاوضية. المفاوضات تبدأ فقط عندما تحترم الأطراف حقوق بعضها البعض، ونحن لسنا في هذه المرحلة بعد. ما دامت هناك توقعات مفرطة من جانب بعض الأطراف، فلن يتشكل هذا المسار. ومصر، بصفتها إحدى الدول الضامنة لوقف إطلاق النار في غزة، تحضر دائمًا في أي نقاش يتعلق بهذه القضية.

إيران تفعّل الطاقات الحدودية عبر الدبلوماسية الإقليمية

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: في إطار الدبلوماسية الإقليمية، عُقد الاجتماع الثاني بحضور محافظي المحافظات الثلاث في خراسان، وسفراء إيران لدى دول الجوار الشرقي والشمالي الشرقي، وعدد من الفاعلين الاقتصاديين.

وأوضح أن الهدف من هذه الاجتماعات هو تحقيق التنسيق بين القدرات المحلية والأجهزة التنفيذية، وتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية مع دول المنطقة.

تصريحات مختلفة حول الاتفاق النووي وتصريحات لافروف بشأن آلية الزناد

وحول التصريحات المتباينة بشأن الاتفاق النووي وكلام وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن آلية الزناد، قال بقائي: الرواية المحلية صحيحة، وقد تم التطرق إلى هذا الموضوع مرارًا. يجب تقييم كل تطور في وقته. آلية "سناب باك" (إعادة فرض العقوبات) كانت حلاً توصل إليه الطرفان في الأيام الأخيرة من مفاوضات الاتفاق النووي، بسبب انعدام الثقة المتبادل بيننا وبينهم.

وأكدنا في حينه ضرورة الحفاظ على الطابع الفني للاتفاق، واحتفظنا بإمكانية استعادة الأنشطة التي تم تقييدها متى ما أردنا، بينما قال الطرف المقابل إنه بحاجة إلى ضمان، وكان هذا الضمان هو قرارات مجلس الأمن. تم تنفيذ الآلية لاحقًا، وتقرر أنه إذا أثبت أحد الأطراف أن إيران لم تفِ بالتزاماتها، يمكن إعادة فرض العقوبات. لكن عمليًا، لم يحدث ذلك، وتمت إساءة استخدام هذه الآلية. وقد نُشرت كتب حول هذا الموضوع.

وختم بقوله: لا نرى فائدة في مواصلة النقاشات حول هذه المسائل القديمة، بل يجب أن نركز على الواقع الحالي، وألا نسمح بأن تُستخدم الروايات المختلفة حول الماضي لتشويه الحقائق أو الطعن في مسيرة إيران السابقة.

العلاقات بين إيران والهند

وفي ما يتعلق بالعلاقات بين إيران والهند، قال بقائي: الهند دولة مهمة بالنسبة لنا، ولدينا علاقات استراتيجية معها، ونسعى لمواصلة هذا المسار وتطويره.

الترحيب باتفاق باكستان وأفغانستان على وقف الاشتباكات

وحول الاشتباكات بين باكستان وأفغانستان، قال بقائي: هناك تحليلات مختلفة حول أسباب اندلاعها، لكن ما يهمنا هو خفض التوتر ووقف الاشتباكات وتحقيق سلام دائم. إن السلام والاستقرار في المناطق المحيطة بإيران أمران حيويان بالنسبة لنا، ونرحب بتوقيع الاتفاق بين باكستان وأفغانستان لوقف إطلاق النار.

زيارة الجولاني إلى روسيا

وفي تعليقه على زيارة الجولاني إلى روسيا واحتمال تبادل الرسائل خلال زيارة لاريجاني إلى موسكو، قال بقائي: ليست لدي معلومات حول ذلك. زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي قد تمّت بالفعل، ويجب أن أستفسر عن تفاصيلها. أما زيارة المبعوث الروسي الخاص لشؤون سوريا إلى طهران فهي جارية حاليًا.

التهديدات بنزع سلاح حزب الله

وعن التهديدات المطروحة بشأن نزع سلاح حزب الله، قال بقائي: هذا يعود مجددًا إلى التحذيرات السابقة حول عدم التزام الكيان الصهيوني بتعهداته، وهو أمر ليس جديدًا. مسألة سلاح المقاومة هي شأن داخلي، ويعود القرار بشأنه إلى المعنيين أنفسهم.

استشهاد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش اليمني

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: أود أن أعبّر عن تعازيّ في استشهاد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليمنية. ما قام به الشعب اليمني إنما هو عمل إنساني وأخلاقي يستحق كل التقدير والاحترام.

لم نتوصل بعد إلى قرار بشأن المشاركة في مؤتمر مصر لإعادة إعمار غزة

قال إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بشأن المؤتمر المرتقب في مصر لإعادة إعمار غزة: "لم نتوصل بعد إلى قرار نهائي حول المشاركة في هذا الحدث". وأضاف: "أكدنا في بياننا أننا لن نتردد في تقديم أي مساعدة ممكنة للشعب الفلسطيني في غزة".

إصدار تأشيرات عمل للمواطنين الأفغان

وفيما يتعلق بتصريحات مدير عام شؤون جنوب آسيا حول إصدار تأشيرات عمل للمواطنين الأفغان، أوضح بقائي: "اتخذنا سلسلة من الإجراءات الشاملة لتنظيم وجود الأجانب في البلاد، وتمت أيضًا إعادة تنظيم آلية إصدار التأشيرات الخاصة بمواطني أفغانستان".

ضرورة احترام حقوق جميع فئات المجتمع الأمريكي

وتطرق بقائي إلى حادثة الاعتداء على امرأة سوداء في الولايات المتحدة، قائلًا: "لطالما أكدنا على ضرورة احترام حقوق جميع فئات المجتمع الأمريكي، ولا سيما ذوي البشرة السوداء. هذه المشكلة متجذرة في بنية الحكم داخل الولايات المتحدة، وهي ظاهرة واقعية مؤسفة".

وأضاف: "بين الحين والآخر، تقع أحداث تذكّر المجتمع الأمريكي بهذه الحقيقة المؤلمة. حادثة مقتل جورج فلويد مثال واضح على ذلك. أما ما جرى مؤخرًا، فهو مشهد مروّع يظهر فيه شرطي يعتدي بعنف على امرأة سوداء أمام أطفالها".

بيان الاتحاد الأوروبي بشأن انضمام دول غير أعضاء إلى العقوبات ضد إيران

وفي تعليقه على بيان الاتحاد الأوروبي الذي دعا بعض الدول غير الأعضاء إلى الانضمام إلى العقوبات ضد إيران، قال بقائي: "كثير من الدول أعلنت أنها لن تنفذ هذه الإجراءات. بعض الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قد تكون لديها التزامات قانونية خاصة، لكننا نعتقد أن هذا الإجراء تحديدًا يتعارض مع القوانين الدولية".

وأضاف: "الغالبية العظمى من المجتمع الدولي تعارض هذه الخطوات التي أقدمت عليها الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة".

الملف النووي الإيراني ليس قضية خلاف دولي

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن إيران لا تعتبر ملفها النووي قضية خلاف دولي أصلًا، وقال: "الكيان الصهيوني وبعض الدول الغربية هم من حاولوا إدخال هذا الموضوع في الأجندة الدولية بذريعة واهية. القضية النووية الإيرانية ليست قضية نزاع دولي بأي شكل من الأشكال".

وأضاف: "ينبغي النظر إلى هذا الملف في إطار الحقوق المشروعة لإيران ضمن معاهدة حظر الانتشار النووي. حق تخصيب اليورانيوم ليس منّة من أحد، بل هو حق أصيل بحكم عضويتنا في نظام الضمانات النووية".

تعليق على تصريحات ويتكوف حول تبادل الرسائل مع إيران

وفي رده على تصريحات ويتكوف بشأن تبادل الرسائل مع إيران، قال بقائي: "توجد في الأيام الأخيرة اتصالات غير مباشرة وتبادل رسائل عبر وسطاء، كما كان الحال سابقًا، لكن لا يمكن القول إننا نقف على أعتاب عملية تفاوضية جديدة".