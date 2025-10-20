الصفحة الدولية

ترامب يصف أوباما بأنه تهديد للديمقراطية ويتهمه بالتجسس


وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرئيس الأسبق باراك أوباما بأنه تهديد للديمقراطية، واتهمه بالتجسس على حملته الانتخابية.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة Fox News التلفزيونية: "إنه (أوباما) يهدد الديمقراطية بنفسه. بدأ ذلك عندما تجسس على حملتي الانتخابية".

وبهذا الشكل رد ترامب على طلب التعليق على تأكيد أوباما أن الرئيس الجمهوري الحالي يُشكّل تهديدا للديمقراطية، ويشار إلى أن استخدام أوباما هذا التقييم عند الحديث عن الملاحقة الجنائية لمستشار ترامب السابق، جون بولتون.

وشدد ترامب على أن مثل هذه التقييمات تصدر عن أوباما بين الحين والآخر. وتعهد ترامب بملاحقة والقبض على كل من شارك في أنشطة غير قانونية ضده.

وقال ترامب: "تجسس أوباما على حملتي. فعل ذلك وهو يعلم أن تصرفه غير قانوني. وهناك الكثير من الأشخاص غير الشرفاء. أعتقد أنه سيتم القبض عليهم".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
