ترامب يصف أوباما بأنه تهديد للديمقراطية ويتهمه بالتجسس

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرئيس الأسبق باراك أوباما بأنه تهديد للديمقراطية، واتهمه بالتجسس على حملته الانتخابية.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة Fox News التلفزيونية: "إنه (أوباما) يهدد الديمقراطية بنفسه. بدأ ذلك عندما تجسس على حملتي الانتخابية".

وبهذا الشكل رد ترامب على طلب التعليق على تأكيد أوباما أن الرئيس الجمهوري الحالي يُشكّل تهديدا للديمقراطية، ويشار إلى أن استخدام أوباما هذا التقييم عند الحديث عن الملاحقة الجنائية لمستشار ترامب السابق، جون بولتون.

وشدد ترامب على أن مثل هذه التقييمات تصدر عن أوباما بين الحين والآخر. وتعهد ترامب بملاحقة والقبض على كل من شارك في أنشطة غير قانونية ضده.

وقال ترامب: "تجسس أوباما على حملتي. فعل ذلك وهو يعلم أن تصرفه غير قانوني. وهناك الكثير من الأشخاص غير الشرفاء. أعتقد أنه سيتم القبض عليهم".