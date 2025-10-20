الحرس الثوري: صواريخنا لم تتضرر خلال الحرب الأخيرة واستشهاد رئيسي كان حادثا عرضيا

أكد مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني لشؤون التنسيق علي فدوي، يوم الاحد (19 تشرين الأول 2025)، أن المدن الصاروخية الإيرانية تحت الأرض لم تتعرض لأي ضرر خلال الحرب الأخيرة، مشيراً إلى أن “الصواريخ بقيت سليمة تماماً وجاهزة للاستخدام”.

وأوضح المسؤول الايراني في تصريحات صحفية أن إسرائيل لا علاقة لها بحادث استشهاد الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، مؤكداً أن ما حدث “لم يكن عملية اغتيال، بل حادثاً عرضياً لا أكثر”.

وأضاف أن “الحديث عن أن الرئيس الحالي مسعود بزشكيان حال دون تنفيذ عملية الوعد الصادق 2 هو ظلم وافتراء”، مشيراً إلى أن “الحرس الثوري كان يتوقع اندلاع حرب في الفترة الأخيرة، لكنه لم يتوقع أن تكون بهذه الطريقة أو بهذه الشدة”.

فدوي كشف أيضاً أن إيران “عرضت على حزب الله اللبناني أجهزة نداء (بيجر) محلية الصنع، إلا أن الحزب فضّل استخدام أجهزة أخرى أكثر تطوراً وأقل ثمناً”.