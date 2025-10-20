الصفحة الدولية

الحرس الثوري: صواريخنا لم تتضرر خلال الحرب الأخيرة واستشهاد رئيسي كان حادثا عرضيا


أكد مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني لشؤون التنسيق علي فدوي، يوم الاحد (19 تشرين الأول 2025)، أن المدن الصاروخية الإيرانية تحت الأرض لم تتعرض لأي ضرر خلال الحرب الأخيرة، مشيراً إلى أن “الصواريخ بقيت سليمة تماماً وجاهزة للاستخدام”.

وأوضح المسؤول الايراني في تصريحات صحفية أن إسرائيل لا علاقة لها بحادث استشهاد الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، مؤكداً أن ما حدث “لم يكن عملية اغتيال، بل حادثاً عرضياً لا أكثر”.

وأضاف أن “الحديث عن أن الرئيس الحالي مسعود بزشكيان حال دون تنفيذ عملية الوعد الصادق 2 هو ظلم وافتراء”، مشيراً إلى أن “الحرس الثوري كان يتوقع اندلاع حرب في الفترة الأخيرة، لكنه لم يتوقع أن تكون بهذه الطريقة أو بهذه الشدة”.

فدوي كشف أيضاً أن إيران “عرضت على حزب الله اللبناني أجهزة نداء (بيجر) محلية الصنع، إلا أن الحزب فضّل استخدام أجهزة أخرى أكثر تطوراً وأقل ثمناً”.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ترامب يصف أوباما بأنه تهديد للديمقراطية ويتهمه بالتجسس
الحرس الثوري: صواريخنا لم تتضرر خلال الحرب الأخيرة واستشهاد رئيسي كان حادثا عرضيا
العثور على تاج الإمبراطورة أوجيني المسروق خارج متحف اللوفر
بعد أكثر من قرن على سرقة الموناليزا.. سرقة جديدة تغلق متحف اللوفر في باريس
تحذيرات من "استدراج أمريكي" رسالة "وكأنها كُتبت بالأمس" للدبلوماسي أمير الموسوي لولي العهد السعودي في 2018
قرصنة إيرانية تكشف معلومات سرية للغاية عن هوية 17 عالما عسكريا إسرائيليا
الحرس الثوري الإيراني يتوعد بالرد على اغتيال شيوخ بلوش سنة
إيران.. إعدام جاسوس إسرائيلي
"فاينانشال تايمز" تفضح سبب اهتمام ترامب بإخضاع فنزويلا
تزايد عدد الأمريكيين الذين يتخلون عن جنسيتهم لعدم رضاهم عن التوجه السياسي والضرائب
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك