الصفحة الدولية

العثور على تاج الإمبراطورة أوجيني المسروق خارج متحف اللوفر


عثرت السلطات الفرنسية على إحدى التحف المسروقة خارج متحف اللوفر في باريس، ليتبين أنه تاج الإمبراطورة أوجيني أحد أبرز مقتنيات المتحف وأكثرها رمزية في تاريخ الإمبراطورية الفرنسية.

ووفقا لما نقلته صحيفة le parisien، تشير المعلومات الأولية إلى أن التاج تعرض للكسر الجزئي خلال عملية السرقة التي وقعت صباح اليوم الأحد.

وفي وقت سابق، أفادت وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي عبر منصة "إكس" بأن عملية السطو جرت أثناء افتتاح المتحف للزوار، مؤكدة عدم وقوع إصابات.

وقالت: "حدثت عملية سطو هذا الصباح أثناء افتتاح متحف اللوفر دون تسجيل أي إصابات، وأنا موجودة حاليا في المكان برفقة فرق المتحف والشرطة حيث تجري عمليات المعاينة والتحري".

وبحسب مصادر أمنية، وقعت السرقة بين الساعة 9:30 و9:40 صباحا، عندما تمكن عدة أشخاص من دخول إحدى القاعات المستهدفة، واستخدموا مناشير صغيرة لكسر الزجاج الواقي الذي يحمي القطع المعروضة.

وتشير التحقيقات إلى أن الجناة قدموا على دراجة نارية واستعملوا مصعدا داخليا للوصول مباشرة إلى القاعة قبل أن يفروا من المكان. ولا تزال قيمة المسروقات قيد التقييم، فيما أعلن المتحف عن إغلاق أبوابه مؤقتا لأسباب استثنائية.

نبذة عن التاج المسروق

صنع تاج الإمبراطورة أوجيني دي مونتيجو، زوجة نابوليون الثالث، عام 1855 في دار المجوهرات الشهيرة Chaumet بطلب من الإمبراطور نفسه.

ويتميز التاج بتصميم فاخر يضم أكثر من 2,500 ماسة وعددا من الزمردات النادرة، ويعد من أبرز رموز البذخ والفخامة في البلاط الفرنسي خلال القرن التاسع عشر.

وقد نجا التاج من الاضطرابات السياسية التي شهدتها فرنسا بعد سقوط الإمبراطورية الثانية، ليعرض لاحقا ضمن المجموعات الدائمة في متحف اللوفر كأحد أهم الشواهد على الفنون الزخرفية في تلك الحقبة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العثور على تاج الإمبراطورة أوجيني المسروق خارج متحف اللوفر
بعد أكثر من قرن على سرقة الموناليزا.. سرقة جديدة تغلق متحف اللوفر في باريس
تحذيرات من "استدراج أمريكي" رسالة "وكأنها كُتبت بالأمس" للدبلوماسي أمير الموسوي لولي العهد السعودي في 2018
قرصنة إيرانية تكشف معلومات سرية للغاية عن هوية 17 عالما عسكريا إسرائيليا
الحرس الثوري الإيراني يتوعد بالرد على اغتيال شيوخ بلوش سنة
إيران.. إعدام جاسوس إسرائيلي
"فاينانشال تايمز" تفضح سبب اهتمام ترامب بإخضاع فنزويلا
تزايد عدد الأمريكيين الذين يتخلون عن جنسيتهم لعدم رضاهم عن التوجه السياسي والضرائب
بتهمة التجسس عليه.. مؤسس موقع "ويكيليكس" يطالب بسجن رئيس شركة أمنية 20 عاما
CNN: أكثر من 40 مليون أمريكي قد يبقون من دون البطاقات الغذائية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك