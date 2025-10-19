بعد أكثر من قرن على سرقة الموناليزا.. سرقة جديدة تغلق متحف اللوفر في باريس

أعلنت وزارة الثقافة الفرنسية، اليوم الأحد (19 تشرين الأول 2025)، عن إغلاق متحف اللوفر في العاصمة باريس، بعد تعرضه لعملية سرقة صباحية، لم تُكشف تفاصيلها حتى الآن.

وقالت وزيرة الثقافة الفرنسية في بيان رسمي، إن "السلطات قررت إغلاق المتحف مؤقتًا، كإجراء احترازي، إلى حين الانتهاء من التحقيقات الجارية بشأن حادثة السرقة"، مؤكدة أن "هوية الجناة لا تزال مجهولة، ولم تعلن حتى الآن طبيعة أو قيمة المقتنيات المسروقة".

وتواصل السلطات الفرنسية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة، مراجعة كاميرات المراقبة واستجواب العاملين وشهود العيان، في محاولة لتحديد المسؤولين عن العملية، وسط قلق واسع في الأوساط الثقافية والفنية داخل فرنسا وخارجها.

ويعد متحف اللوفر أحد أشهر المتاحف الفنية في العالم، ويضم آلاف القطع الأثرية واللوحات النادرة، من بينها لوحة "الموناليزا" الشهيرة.

ويذكر أن المتحف كان قد شهد حادثة سرقة شهيرة عام 1911، عندما أقدم الإيطالي فينتشنزو بيروجيا على سرقة لوحة "الموناليزا"، قبل أن تستعاد لاحقًا، مما ساهم في شهرتها العالمية.