"فاينانشال تايمز" تفضح سبب اهتمام ترامب بإخضاع فنزويلا

كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، نقلا عن رجل أعمال أمريكي، أن النفط والمعادن والذهب في فنزويلا تثير اهتمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستثمارها من شركات بلاده.

وصرح الرئيس الأمريكي يوم الجمعة أن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو مستعد لتقديم تنازلات كبيرة لأنه لا يريد اختبار صبر الولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن رجل الأعمال قوله: "ترامب يريد النفط والمعادن والذهب في فنزويلا. إنه يريد أن تستثمر الشركات الأمريكية هناك".

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت سابقا بأن المسؤولين الفنزويليين، على أمل وضع حد للتوتر في العلاقات بين بلدهم والولايات المتحدة، قدموا لإدارة ترامب الأفضلية في الحصول على النفط والموارد المعدنية، وذلك تحت وقع الضربات المستمرة على السفن الفنزويلية في البحر الكاريبي.

في يوم الأربعاء، 15 أكتوبر، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن إدارة ترامب فوضت وكالة المخابرات المركزية سرا بإجراء عمليات سرية في فنزويلا. وصرح أحد مصادر الوكالة بأن هذه هي أحدث خطوة تتخذها إدارة ترامب لزيادة الضغط على مادورو، بهدف إزاحته عن السلطة في نهاية المطاف.

وفي وقت سابق، أعلن ترامب أن الجيش الأمريكي يدرس مسألة توجيه ضربات لأهداف برية يزعم أنها مرتبطة بعصابات المخدرات في فنزويلا.

وخلال الأسابيع الماضية قامت القوات البحرية الأمريكية بتدمير ما لا يقل عن أربعة قوارب سريعة في المياه الدولية للبحر الكاريبي، كانت تحمل أشخاصا اتُهموا دون أدلة بنقل المخدرات من فنزويلا.