تزايد عدد الأمريكيين الذين يتخلون عن جنسيتهم لعدم رضاهم عن التوجه السياسي والضرائب

أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن نشطاء في مجال حقوق الإنسان، بأن عددا متزايدا من الأمريكيين المقيمين في الخارج بدأوا يتخلون عن جنسيتهم بسبب عدم رضاهم عن التوجه السياسي الأمريكي.

وأضافت الصحيفة: "يتخلى ما بين 5000 و6000 أمريكي يعيشون في الخارج سنويا عن جنسيتهم الأمريكية، ووفقا لمحامي الهجرة، فإن الأسباب الأكثر شيوعا هي الضرائب والمسائل اللوجستية. ومع ذلك، يقولون إن السياسة تلعب دورا متزايد الأهمية هذه الأيام".

وذكرت بعض مصادر الصحيفة، ممن هم بصدد التخلي عن جنسيتهم الأمريكية، أن "الخوف من انتقام ترامب كان نقطة التحول في قرارهم بقطع العلاقات مع وطنهم".

وأضاف أحدهم أن الولايات المتحدة "أصبحت انتقامية للغاية" ولم تعد البلد الذي غادره.

بين عامي 2024 و2025، ارتفعت نسبة المواطنين الأمريكيين المقيمين في الخارج الذين يفكرون في التخلي عن جنسيتهم من 30% إلى 49%، وفقا لمسح سنوي أجرته شركة "غرينباك"، وهي شركة استشارات ضريبية دولية. ومن بين هؤلاء، ذكر 61% "الضرائب" ضمن أسبابهم، بينما ذكر 51% "عدم الرضا عن الحكومة الأمريكية أو التوجه السياسي".