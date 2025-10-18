الصفحة الدولية

CNN: أكثر من 40 مليون أمريكي قد يبقون من دون البطاقات الغذائية


أفادت شبكة CNN التلفزيونية بأن نحو 42 مليون أمريكي قد يفقدون في نوفمبر إمكانية الحصول على البطاقات الغذائية في حال استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية.

وأضافت القناة: "حوالي 42 مليون شخص يتعرضون لخطر فقدان المساعدات الغذائية الأساسية في نوفمبر بسبب إغلاق الحكومة الفيدرالية. وليس من الواضح ما إذا كانت إدارة ترامب ستتدخل لتوفير التمويل اللازم لمواصلة دفع هذه الإعانات".

وبحسب معلومات CNN، يتلقى واحد من كل ثمانية أمريكيين المساعدة في شراء الطعام من خلال برنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP)، الذي يوفر كوبونات(بطاقات تموينية) للسكان.

وتابعت القناة: "يوفر هذا البرنامج، وهو عنصر أساسي في نظام الحماية الاجتماعية الوطني، للمشاركين مساعدة شهرية متوسطة قدرها 188 دولارا للشخص الواحد".

بدأت السنة المالية الجديدة في الولايات المتحدة في الأول من أكتوبر، لكن الكونغرس فشل في إقرار الميزانية، وأصبحت الحكومة الآن غير قادرة على العمل.

يتضمن الإغلاق الحكومي (government shutdown) في الولايات المتحدة، وقف عمل بعض الوكالات والمؤسسات الحكومية الممولة مباشرة من قبل الكونغرس بسبب عدم وجود ميزانية متفق عليها للسنة المالية المقبلة، وهذا الأمر يحدث أحيانا في هذه الدولة.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه قد يستغل إغلاق الحكومة لإجراء تخفيضات هائلة في أعداد الموظفين والأجور.

طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
