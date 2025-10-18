CNN: أكثر من 40 مليون أمريكي قد يبقون من دون البطاقات الغذائية

أفادت شبكة CNN التلفزيونية بأن نحو 42 مليون أمريكي قد يفقدون في نوفمبر إمكانية الحصول على البطاقات الغذائية في حال استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية.

وأضافت القناة: "حوالي 42 مليون شخص يتعرضون لخطر فقدان المساعدات الغذائية الأساسية في نوفمبر بسبب إغلاق الحكومة الفيدرالية. وليس من الواضح ما إذا كانت إدارة ترامب ستتدخل لتوفير التمويل اللازم لمواصلة دفع هذه الإعانات".

وبحسب معلومات CNN، يتلقى واحد من كل ثمانية أمريكيين المساعدة في شراء الطعام من خلال برنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP)، الذي يوفر كوبونات(بطاقات تموينية) للسكان.

وتابعت القناة: "يوفر هذا البرنامج، وهو عنصر أساسي في نظام الحماية الاجتماعية الوطني، للمشاركين مساعدة شهرية متوسطة قدرها 188 دولارا للشخص الواحد".

بدأت السنة المالية الجديدة في الولايات المتحدة في الأول من أكتوبر، لكن الكونغرس فشل في إقرار الميزانية، وأصبحت الحكومة الآن غير قادرة على العمل.

يتضمن الإغلاق الحكومي (government shutdown) في الولايات المتحدة، وقف عمل بعض الوكالات والمؤسسات الحكومية الممولة مباشرة من قبل الكونغرس بسبب عدم وجود ميزانية متفق عليها للسنة المالية المقبلة، وهذا الأمر يحدث أحيانا في هذه الدولة.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه قد يستغل إغلاق الحكومة لإجراء تخفيضات هائلة في أعداد الموظفين والأجور.