وصفت العديد من وسائل الإعلام الدولية، في مجال تعليقها على زيارة فلاديمير زيلينسكي لواشنطن، لقاء الأخير مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه فشل مدو بالنسبة لنظام كييف.

على سبيل المثال، أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إلى أن ترامب لم يذكر خلال سرده لجدول المفاوضات، موضوع صواريخ توماهوك المجنحة التي كانت أوكرانيا تأمل كثيرا في الحصول عليها. بدورها، رأت صحيفة "تلغراف" البريطانية أن زيلينسكي غادر أوكرانيا خالي الوفاض، لأن ترامب لم يكن مستعدا لتزويد كييف بهذه الأسلحة.

ونشرت صحيفة بيلد الألمانية مقالة بعنوان "ضربة موجعة لحلم زيلينسكي حول توماهوك". ولاحظت الصحيفة أن ترامب أعرب عن ثقته بأن فلاديمير بوتين مهتم بإنهاء الصراع.

وكتبت صحيفة El Pais الإسبانية أن "بندول ترامب عاد يميل مجددا إلى طرف موسكو"، في حين كان زيلينسكي يأمل في العودة إلى أوكرانيا بدعم عسكري إضافي.

ونشرت صحيفة Le Monde الفرنسية مقالا أشارت فيه إلى إعلان ترامب رفضه تسليم صواريخ "توماهوك" إلى كييف. من جانبها، لفتت مجلة Le Point الفرنسية الانتباه إلى الإحراج الذي شعر به زيلينسكي بسبب سخرية ترامب تجاهه خلال الحديث عن النفق المقترح بين روسيا والولايات المتحدة.

وتحدث موقع Strana.ua الأوكراني عن ثلاثة أهداف سعى زيلينسكي لتحقيقها خلال زيارته للولايات المتحدة، لكنه فشل في تحقيقها: الحصول على صواريخ توماهوك، وعلى المساعدات العسكرية المجانية، وإجبار ترامب على زيادة الضغوط على روسيا.

يوم الجمعة، التقى ترامب بزيلينسكي في واشنطن. ووفقا لشبكة CNN، أعلن ترامب أن كييف لن تحصل على صواريخ أمريكية بعيدة المدى.