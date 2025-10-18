البيت الأبيض يحذر من اتخاذ الجمهوريين إجراءات متطرفة حال استمرار الإغلاق الحكومي أسبوعا آخر

حذر رئيس المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض كينيث هاسيت، اليوم السبت، من أن الحزب الجمهوري قد يلجأ إلى إجراءات متطرفة إذا لم ينته إغلاق الحكومة الأمريكية الأسبوع المقبل.

وقال هاسيت في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "إذا لم يعيدوا (الديمقراطون) فتح الحكومة الأسبوع المقبل، فلا أعرف كم من الوقت سيستغرق ذلك. قد يضطر الجمهوريون إلى اتخاذ إجراءات متطرفة".

وأوضح هاسيت أن الإدارة الرئاسية تدرس إمكانية إيقاف أي برنامج تمويل حكومي تقريبا، مشيرا إلى أنه "يمكننا إيقاف أي شيء نريده تقريبا، باستثناء الدفاع أو إجراءات الأمن الوطني."

وبدأ العام المالي الجديد في الولايات المتحدة في 1 أكتوبر، لكن الكونغرس لم يتمكن من الموافقة على الميزانية، مما جعل الحكومة غير قادرة على العمل. يعني هذا الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة توقف جزء من المؤسسات الحكومية التي يمولها الكونغرس مباشرة بسبب عدم وجود ميزانية معتمدة للعام المالي الجديد، وهي ليست حالة نادرة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا أنه قد يستخدم فترة توقف عمل الحكومي لإجراء تخفيضات كبيرة في الموظفين والمدفوعات.

وقال إن موقف الديمقراطيين هو الذي خلق مشكلة في الموافقة على الميزانية، وأن البيت الأبيض يستخدم الوضع الحالي للتخلص من البرامج التي لا تعجب الجمهوريين.

وأشار هاسيت في 5 أكتوبر الجاري، إلى أن استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية قد يؤدي إلى خسائر أسبوعية في الناتج المحلي الإجمالي تقدر بـ 15 مليار دولار.