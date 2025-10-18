"أمك من فعلت ذلك"!.. ردّ بذيء غير مسبوق من متحدثة البيت الأبيض يثير الجدل في واشنطن

أثارت صحيفة هافينغتون، اليوم السبت (18 تشرين الاول 2025)، بوست الجدل بعد أن زعمت، أن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، قدّمت ردًا غير مألوف على سؤال أحد مراسلي الصحيفة حول القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ووفقًا للصحيفة ، فقد سأل المراسل عن الجهة التي اختارت العاصمة المجرية بودابست لاستضافة القمة، لتأتي إجابة ليفيت المفاجئة: "أمك من فعلت ذلك!"، قبل أن تتابع بسيلٍ من الإهانات وصفت خلالها الصحيفة بأنها "غير حقيقية".

وأضافت الصحيفة، أنه "لم تكشف عن هوية المراسل الذي وجه السؤال، ولم تنشر نصّ المحادثة أو أي دليل يثبت الواقعة حتى الآن، مكتفية بالإشارة إلى أن الحادثة وقعت في 17 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، من دون توضيح ما إذا كانت خلال مؤتمر صحفي أو عبر تواصل خاص".

مصادر إعلامية أخرى ذكرت أن "المراسلات جرت عبر رسائل نصية مباشرة بين المراسلة والمتحدثة باسم البيت الأبيض، لكنها لم تُنشر للعلن حتى اللحظة".

وتشير هافينغتون بوست إلى أن "سبب الردّ الحاد يعود إلى موقف الصحيفة المناوئ للرئيس ترامب، كونها محسوبة على التيار الليبرالي اليساري في الولايات المتحدة".

يذكر أنه حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من البيت الأبيض بشأن الحادثة.