ترامب يؤكد إمكانية وقف الحرب الروسية - الاوكرانية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الأوضاع في الشرق الأوسط أكثر تعقيدًا من الأزمة الأوكرانية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن واشنطن “حققت نجاحات مهمة” رغم طبيعة التعقيدات هناك.

وأضاف ترامب، أن الاتصال الذي أجراه مؤخرًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان جيدًا وبنّاءً، مشيرًا إلى إمكانية “وقف الحرب في أوكرانيا” إذا ما تم اتباع مقاربة سياسية واقعية.

وأوضح أن “الولايات المتحدة لا يمكنها التكهّن بما إذا كانت أوكرانيا قادرة على استعادة جميع أراضيها من روسيا”، لافتًا إلى أن بلاده “تنتج أعدادًا كبيرة من الطائرات المسيّرة وتشتريها أيضًا من دول أخرى لتعزيز قدراتها الدفاعية”.

وأشار ترامب إلى أن “السيدة الأولى تُبدي اهتمامًا خاصًا بقضية الأطفال الأوكرانيين وإعادتهم إلى ذويهم”، مبينًا أن “الإدارة الأمريكية ملتزمة بالحفاظ على مخزون كافٍ من الطائرات المسيّرة وصواريخ توماهوك لضمان الجاهزية العسكرية”.

واتم: "أعتقد أن زيلنسكي يريد إبرام صفقة والتهديد باستخدام صواريخ توماهوك أمر جيد".