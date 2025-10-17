ترامب يستقبل الرئيس الأوكراني في البيت الأبيض

حل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة، بالبيت الأبيض، غداة اتصال هاتفي جمع الرئيس الجمهوري بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

واستقبل الرئيس الأوكراني في البيت الأبيض للمرة الثالثة منذ عودة الجمهوريين إلى السلطة.

ويسعى زيلينسكي، لإقناع نظيره الأمريكي دونالد ترامب بتسليم كييف صواريخ "توماهوك".

وخلال لقائه الأول مع ترامب في شباط/فبراير، وصل الرئيس الأمريكي إلى حد انتقاد ضيفه الأوكراني علنا في مشادة غير مألوفة في المكتب البيضاوي. أما اللقاء الثاني، في آب/أغسطس، فكان أكثر ودية.