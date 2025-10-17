الصفحة الدولية

"عودة الحياة" الى بركان في ايران خمد قبل 710 آلاف عام


قالت صحيفة ديلي ميل إن بركان تفتان الواقع في جنوب شرق إيران، الذي كان يُعتقد أنه خامد منذ 710 آلاف عام، عاد إلى “الحياة”.

وأضافت الصحيفة: “سجل العلماء الذين يدرسون جبل تفتان ارتفاعا في قمته بمقدار 3.5 بوصة (حوالي 9 سم) على مدى عشرة أشهر – من عام 2023 إلى عام 2024. ولم يتراجع الارتفاع بعد”.

وذكرت مجلة Geophysical Research Letters، أن البركان بقي خامدا أكثر من 710 آلاف عام، ولا توجد سجلات مكتوبة تؤكد ثوراته في السابق.

ووفقا للمجلة، على مدى عشرة أشهر من الرصد، انبعث بخار الماء، وثاني أكسيد الكربون، وثاني أكسيد الكبريت، وكبريتيد الهيدروجين، وفلوريد الهيدروجين من فوهات البركان. انبعث ثاني أكسيد الكبريت وحده بمعدل 20 طنا يوميا. عادة، تنطلق هذه الغازات من البراكين عندما تسخن الصهارة تحت سطحها. وعندما يزداد الضغط تحت الأرض، تتصاعد الغازات عبر الشقوق والفتحات على السطح.

وخلص الباحثون إلى أن “غياب إشارات الهبوط بعد النشاط الزلزالي يشير إلى احتمال تراكم الضغط المستمر تحت قمة البركان، مما يشير إلى أن تفتان لا يزال يشكل الخطورة”.

وتُطلق صحيفة ديلي ميل على بركان تفتان اسم “الزومبي” لأنه كان يُعتقد أنه انقرض منذ مئات الآلاف من السنين.

يقع بركان تفتان، الذي يبلغ ارتفاعه حوالي 3940 مترا، على الحدود بين إيران وباكستان.

وحذر بابلو غونزاليس، كبير مؤلفي الدراسة وعالم البراكين، قائلا: “لا بد أن يثور هذا البركان بطريقة ما في المستقبل – إما بعنف أو بهدوء أكبر”.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اغلاق مركز الإمام الألباني يفجر الجدل في الاردن
بعد ما كان يتصدرها عام 2024 .. خرج الجواز الأمريكي من قائمة اقوى 10 جوازات بسبب سياسة ترامب
ترامب يؤكد إمكانية وقف الحرب الروسية - الاوكرانية
ترامب يستقبل الرئيس الأوكراني في البيت الأبيض
"عودة الحياة" الى بركان في ايران خمد قبل 710 آلاف عام
ترامب يعلن عزمه لقاء شي جين بينغ في كوريا الجنوبية
الدفاع الروسية تعلن اسقاط 23 طائرة مسيرة أوكرانية
إيران تحذر من تصاعد الغارات الإسرائيلية والتحركات الأمريكية على الأمن الدولي
سحب الجنسية الكويتية من نائب سابق حصل عليها بالاحتيال
البيت الأبيض: إذا استمر الإغلاق الحكومي شهرين فلن تكون هناك رواتب للموظفين
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك