ترامب يعلن عزمه لقاء شي جين بينغ في كوريا الجنوبية


أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اليوم الجمعة (17 تشرين الاول 2025)، أنه سيعقد اجتماعا منفصلا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية خلال أسبوعين.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" : "سنلتقي خلال أسبوعين في كوريا الجنوبية مع شي جين بينغ". وأضاف: "أتفق معه جيدا (الرئيس الصيني). إنه زعيم قوي جدا وشخص مذهل. حياته قصة مذهلة، قصة لفيلم رائع".

وتابع: "أعتقد أن كل شيء سيكون على ما يرام مع الصين، ولكن يتعين علينا التوصل إلى اتفاق عادل".

وأكد رئيس المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض كيفن هاسيت في وقت سابق أن الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني يحافظان على علاقات قوية.

وكان ترامب قد عبر عن شكوكه بشأن لقائه المرتقب مع شي جين بينغ على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في كوريا الجنوبية على خلفية القرار الصيني بشأن تشديد إجراءات الرقابة على صادرات المعادن النادرة، الذي يؤثر على عدد من الصناعات الأمريكية الحساسة.

