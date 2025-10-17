الدفاع الروسية تعلن اسقاط 23 طائرة مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي اعترضت وأسقطت 23 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية، مساء الخميس.

وذكرت الوزارة في بيانها، أنه" تم إسقاط 11 طائرة بدون طيار فوق مقاطعة كورسك، و5 مسيرات جوية فوق كل من مقاطعتي فورونيج وبريانسك، واثنتين فوق شبه جزيرة القرم".

وأوضح أن "منظومات الدفاع الجوي العاملة، دمرت الطائرات المسيرة المعادية في الفترة بين الساعة الثامنة مساء والحادية عشرة من مساء يوم الخميس بتوقيت موسكو".