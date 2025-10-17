الصفحة الدولية

إيران تحذر من تصاعد الغارات الإسرائيلية والتحركات الأمريكية على الأمن الدولي


حذّرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة (17 تشرين الاول 2025)، من أن استمرار الغارات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية والتحركات العسكرية الأمريكية ضد فنزويلا يشكلان تهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين، داعيةً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في وقف هذه الانتهاكات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، في بيان إن "الهجمات الجوية التي شنها الكيان الصهيوني على أهداف في جنوب لبنان تُعدّ انتهاكاً سافراً لسيادة لبنان ووحدة أراضيه"، مشيراً إلى أن "هذه الاعتداءات تُمثل خرقاً واضحاً لاتفاقات وقف إطلاق النار، التي تجاوزت وفق الإحصاءات الإيرانية خمسة آلاف خرق خلال الأشهر الماضية".

وأضاف أن "هذه الانتهاكات المتكررة أدت إلى مقتل وإصابة مدنيين لبنانيين، وتدمير البنية التحتية، وعرقلة جهود إعادة الإعمار والتنمية في البلاد"، متهماً الولايات المتحدة وفرنسا، بصفتهما الضامنين لاتفاق الهدنة، بـ"التقاعس عن أداء واجباتهما وتحمل مسؤوليتهما القانونية والسياسية".

وفي سياق متصل، أدان المتحدث الإيراني ما وصفه بـ"التحركات العسكرية الاستفزازية للولايات المتحدة قرب سواحل فنزويلا"، مشيراً إلى أن "الهجمات الأمريكية المتكررة على قوارب الصيد الفنزويلية وتهديدها باستخدام القوة يُعدّ خرقاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبدأ عدم استخدام القوة في العلاقات الدولية".

وأكد بقائي أن "هذه السياسات العدوانية من جانب واشنطن وتل أبيب تُنذر بتصعيد خطير قد يقوض الأمن والاستقرار في مناطق متعددة من العالم، وتهدد السلم الدولي بأسره"، داعياً مجلس الأمن إلى "التحرك العاجل لمنع أي أعمال من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار الدوليين".

تأتي تصريحات الخارجية الإيرانية وسط تصاعد حدة التوتر في الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية، حيث يواجه لبنان منذ أشهر غارات إسرائيلية متكررة على مناطقه الجنوبية بحجة استهداف مواقع تابعة لحزب الله، فيما تصعّد واشنطن ضغوطها على حكومة فنزويلا من خلال تحركات عسكرية في البحر الكاريبي، ما أثار موجة تنديد دولية اعتبرت ذلك تهديداً مباشراً لسيادة الدول واستقرارها.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إيران تحذر من تصاعد الغارات الإسرائيلية والتحركات الأمريكية على الأمن الدولي
سحب الجنسية الكويتية من نائب سابق حصل عليها بالاحتيال
البيت الأبيض: إذا استمر الإغلاق الحكومي شهرين فلن تكون هناك رواتب للموظفين
"هاكرز" يخترقون مطارات دولية في امريكا وكندا ويبثون رسائل ضد "إسرائيل"
البيت الأبيض يكشف تفاصيل اتصال ترامب وبوتين
ترامب يعلن الاتفاق مع بوتين على عقد اجتماع الأسبوع المقبل
عراقجي: أعضاء حركة عدم الانحياز يعتبرون تفعيل آلية "الزناد" ضد إيران غير قانوني
الصين ترد على ترامب: لا نقبل الإملاءات في علاقاتنا مع روسيا
لاريجاني في موسكو بعد الشرع.. ماذا يجري خلف الكواليس؟
إيران: إسرائيل تسعى لفرض الهيمنة المطلقة على الشرق الأوسط
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك