إيران تحذر من تصاعد الغارات الإسرائيلية والتحركات الأمريكية على الأمن الدولي

حذّرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة (17 تشرين الاول 2025)، من أن استمرار الغارات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية والتحركات العسكرية الأمريكية ضد فنزويلا يشكلان تهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين، داعيةً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في وقف هذه الانتهاكات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، في بيان إن "الهجمات الجوية التي شنها الكيان الصهيوني على أهداف في جنوب لبنان تُعدّ انتهاكاً سافراً لسيادة لبنان ووحدة أراضيه"، مشيراً إلى أن "هذه الاعتداءات تُمثل خرقاً واضحاً لاتفاقات وقف إطلاق النار، التي تجاوزت وفق الإحصاءات الإيرانية خمسة آلاف خرق خلال الأشهر الماضية".

وأضاف أن "هذه الانتهاكات المتكررة أدت إلى مقتل وإصابة مدنيين لبنانيين، وتدمير البنية التحتية، وعرقلة جهود إعادة الإعمار والتنمية في البلاد"، متهماً الولايات المتحدة وفرنسا، بصفتهما الضامنين لاتفاق الهدنة، بـ"التقاعس عن أداء واجباتهما وتحمل مسؤوليتهما القانونية والسياسية".

وفي سياق متصل، أدان المتحدث الإيراني ما وصفه بـ"التحركات العسكرية الاستفزازية للولايات المتحدة قرب سواحل فنزويلا"، مشيراً إلى أن "الهجمات الأمريكية المتكررة على قوارب الصيد الفنزويلية وتهديدها باستخدام القوة يُعدّ خرقاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبدأ عدم استخدام القوة في العلاقات الدولية".

وأكد بقائي أن "هذه السياسات العدوانية من جانب واشنطن وتل أبيب تُنذر بتصعيد خطير قد يقوض الأمن والاستقرار في مناطق متعددة من العالم، وتهدد السلم الدولي بأسره"، داعياً مجلس الأمن إلى "التحرك العاجل لمنع أي أعمال من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار الدوليين".

تأتي تصريحات الخارجية الإيرانية وسط تصاعد حدة التوتر في الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية، حيث يواجه لبنان منذ أشهر غارات إسرائيلية متكررة على مناطقه الجنوبية بحجة استهداف مواقع تابعة لحزب الله، فيما تصعّد واشنطن ضغوطها على حكومة فنزويلا من خلال تحركات عسكرية في البحر الكاريبي، ما أثار موجة تنديد دولية اعتبرت ذلك تهديداً مباشراً لسيادة الدول واستقرارها.