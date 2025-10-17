الصفحة الدولية

سحب الجنسية الكويتية من نائب سابق حصل عليها بالاحتيال


قررت الكويت سحب الجنسية من عضو سابق في مجلس الأمة، بعد أن كشفت تحقيقات أنه اكتسبها بأساليب غير مشروعة، ضمن شبكة تزوير عائلية تمتد جذورها إلى ستينيات القرن الماضي.

وأفادت اللجنة العليا للجنسية أن "النائب السابق، الذي وصل الكويت في النصف الثاني من التسعينيات، استغل وثائق مضللة وشهادات شهود مزورة للحصول على الجنسية، ليصبح لاحقاً عضواً في البرلمان، يُشرّع القوانين ويُحاسب الحكومات، رغم أن وجوده في البلاد كان مبنياً على باطل منذ البداية".

وكشفت التحقيقات، التي وصفتها صحيفة "الراي" بأنها من أعقد القضايا التي فككتها مباحث الجنسية، عن شبكة تزوير عائلية متكاملة تورط فيها أربعة أشقاء من أصول خليجية. وتمكن الأخ الأكبر، المولود عام 1942، من الحصول على الجنسية الكويتية عام 1963 وفقاً للمادة الخامسة من قانون الجنسية، بعد أن أثبت ولادته وتواجده في الكويت، دون أن يثير أمره أي شكوك آنذاك.

لكن المفاجأة جاءت عام 1975، حين ظهر ثلاثة أشقاء آخرون (مواليد 1941 و1943 و1947) وقدموا طلبات للحصول على الجنسية مستندين إلى شهادات ميلاد حديثة تدّعي أنهم من مواليد الكويت، رغم أن تواريخها لم تسبق طلباتهم سوى بشهرين أو ثلاثة. كما استخدموا شهادات شهود زعموا فيها أن والدهم كان مقيماً في الكويت قبل عام 1920، دون أن يُفصحوا عن وجود شقيقهم الأكبر الذي سبقهم في الحصول على الجنسية.

وأرفقوا طلباتهم بشهادة وفاة والدهم عام 1970، مبرّرين عدم حصوله على الجنسية بأنه كان "يقضي وقته في البر"، في محاولة لإخفاء أصلهم الحقيقي.

وبعد حصولهم على الجنسية، عاش الأخوة الثلاثة في الكويت بين عامَي 1975 و1979، ثم غادروها إلى موطنهم الخليجي الأصلي دون إجراءات رسمية، وسجّلوا أبناءً يُفترض أنهم وُلدوا في الكويت عام 1977.

وفي التسعينيات، عادوا تباعاً بين 1989 و1992، ومعهم أبناء وُلدوا في دولة خليجية وليس في الكويت، لكنهم رفعوا دعاوى عام 1993 لإثبات نسبهم وادّعوا أن ولادتهم كانت منزلية داخل الكويت، ونجحوا في استصدار أحكام قضائية بإدراجهم في السجلات الكويتية.

ومن بين هؤلاء، نائب سابق وُلد في أواخر السبعينيات ولم يطأ أرض الكويت إلا عام 1996، حين كان في السابعة عشرة من عمره.

وفور بلوغه 18 عاماً، تقدّم بطلب للحصول على شهادة الجنسية، مدعياً أنه لم يدرس قط لتفادي تقديم وثائق دراسية قد تكشف أصله الحقيقي.

النقطة الفاصلة في القضية جاءت عام 1997، حين تلقّت وزارة الخارجية الكويتية كتاباً رسمياً من دولة خليجية يفيد بضبط مواطن خليجي يحمل جواز سفر كويتياً باسمه وصورته.

ورفقت الدولة الخليجية وثائق رسمية تؤكد أن المعني مواطن معروف من عائلة معروفة في تلك الدولة، وليس له أي صلة بالجنسية الكويتية.

بناءً على ذلك، أحالت الخارجية الكويتية الملف إلى وزارة الداخلية، التي بدورها رفعته إلى اللجنة العليا للجنسية. وبعد مراجعة شاملة للمستندات، والبصمات، والمراسلات الرسمية، تبيّن أن الأخوة الثلاثة قدّموا بيانات كاذبة عام 1975، رغم امتلاكهم وثائق جنسية خليجية رسمية منذ سنوات.

وبعد استكمال التحقيقات، قررت اللجنة العليا للجنسية سحب الجنسية الكويتية نهائياً من الأخوة الثلاثة وجميع تبعياتهم، البالغ عددهم 169 شخصاً، بينهم النائب السابق.

واعتبر القرار إغلاقاً لفصلٍ طويل من التزوير طال الهوية الوطنية، وتأكيداً على أن الجنسية الكويتية لا تُمنح إلا لمن يستحقها وفقاً للقانون.

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
