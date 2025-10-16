الصفحة الدولية

"هاكرز" يخترقون مطارات دولية في امريكا وكندا ويبثون رسائل ضد "إسرائيل"


فتحت السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا تحقيقا، لكشف المسؤولين عن اختراق أنظمة المطارات في مدن عدة، وبث رسائل مناهضة لإسرائيل وداعمة للفلسطينيين على شاشات العرض وفي أنظمة النداء.

وتمكن قراصنة ينتمون إلى مجموعة تدعى "سايبر إسلام"، أمس الأربعاء، من اختراق شاشات العرض وأنظمة النداء في كل من مطار هاريسبرغ الدولي بولاية بنسلفانيا، ومطار كيلونا الدولي ومطار فيكتوريا الدولي في كولومبيا البريطانية، ومطار وندسور الدولي في أونتاريو بكندا، وفق تقارير صحفية.

وفي مطار هاريسبرغ، أظهرت مقاطع فيديو نشرت على منصات التواصل الاجتماعي صوت آلي يقول: "الهاكر التركي سايبر إسلام هنا"، وكرر عبارة "حرروا فلسطين" عدة مرات، وبعدها ذكر الصوت الآلي عبارات موجهة ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال وزير النقل الأميركي شون ديفي على منصة "إكس"، إن إدارة الطيران الفيدرالية تعمل مع مطار هاريسبرغ للتحقيق في الحادث، مضيفا أن "الأمر غير مقبول تماما"، ومؤكدا أنه "أثار ذعر المسافرين".

وفي مطار كيلونا الدولي بكندا، أطلقت أناشيد باللغة العربية عبر مكبرات الصوت، وعرضت على الشاشات رسائل ضد إسرائيل.

لكن بعد نحو 20 ثانية أصلحت سلطات المطار أنظمة النداء، بينما استغرق حذف الصور من الشاشات بضع دقائق.

وأصدر مطار كيلونا بيانا، قال فيه إن الحادث نجم عن "اختراق النظام السحابي من طرف ثالث"، مؤكدا أن الحادث لم يشكل أي تهديد للمسافرين.

ووقعت حوادث مماثلة في مطار فيكتوريا الدولي، ومطار وندسور الدولي بأونتاريو في كندا، بينما لم تتمكن السلطات بعد من تحديد هوية المخترقين.

