البيت الأبيض يكشف تفاصيل اتصال ترامب وبوتين

أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنأ نظيره الأمريكي دونالد ترامب على "تحقيق السلام في الشرق الأوسط"، خلال مكالمة هاتفية بين الزعيمين استمرت لأكثر من ساعتين.

جاء ذلك وفقا لما أعلنته المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، التي قالت في تصريحات إعلامية: "الرئيس بوتين هنأ الرئيس ترامب على تحقيق السلام في الشرق الأوسط".

بدوره، أعرب ترامب عن اعتقاده بأن نجاح عملية السلام في غزة قد يمهد الطريق لحل النزاع الأوكراني، وكتب على منصة "تروث سوشيال": "أعتقد حقا أن النجاح في الشرق الأوسط سيساعدنا في مفاوضات إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا".

وأضاف: "الرئيس بوتين هنأني والولايات المتحدة على هذا الإنجاز العظيم، إحلال السلام في الشرق الأوسط، والذي قال إنه كان حلماً يراود البشرية لقرون".

وتأتي هذه التطورات في وقت من المقرر أن يستقبل ترامب فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، حيث كتب: "سألتقي غدا مع الرئيس زيلينسكي في المكتب البيضاوي، حيث سنناقش محادثتي مع الرئيس بوتين وأموراً أخرى عديدة. أعتقد أننا حققنا تقدماً كبيراً في المكالمة الهاتفية اليوم".