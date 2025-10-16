الصفحة الدولية

ترامب يعلن الاتفاق مع بوتين على عقد اجتماع الأسبوع المقبل


أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عن اتفاقه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على عقد اجتماع رفيعي المستوى الأسبوع المقبل.

وقال ترامب في تصريحات صحافية، "مكالمتي مع بوتين كانت مثمرة ونجاحنا في الشرق الأوسط سيسهم في مفاوضات إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا".

وأضاف "بحثت مع الرئيس بوتين التجارة مع روسيا حين تنتهي الحرب في أوكرانيا"، كاشفا "اتفقت مع الرئيس بوتين على عقد اجتماع لمستشارينا رفيعي المستوى الأسبوع المقبل". 

ولفت ترامب الى أن "الرئيس بوتين هنأني على تحقيق السلام في الشرق الأوسط"، موضحا أن "اجتماع المستشارين رفيعي المستوى مع روسيا سيرأسه عن الجانب الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو". 

وتابع "سألتقي مع بوتين في العاصمة المجرية لنرى إذا كان بإمكاننا إنهاء هذه الحرب المشينة بين روسيا وأوكرانيا"، مضيفا "سأبحث مع الرئيس الأوكراني غدا في البيت الأبيض اتصالي مع الرئيس بوتين وأمورا أخرى كثيرة".

