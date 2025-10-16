عراقجي: أعضاء حركة عدم الانحياز يعتبرون تفعيل آلية "الزناد" ضد إيران غير قانوني

أكد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، اليوم الخميس (16 تشرين الاول 2025)، الذي يشارك في اجتماع حركة عدم الانحياز في أوغندا، أن أعضاء الحركة، بمن فيهم الصين وروسيا، يعتبرون تفعيل آلية الزناد "السناب باك" وعودة عقوبات مجلس الأمن ضد إيران غير قانونية.

وقال عراقجي في تصريحاته للتلفزيون الإيراني ، إنه "تم إدراج بند مهم جدًا في الاجتماع وفي البيان الختامي يدعم إيران في قضية السناب باك، ويؤكد أن القرار 2231 ما يزال ساريًا ويجب الالتزام بجدوله الزمني، حيث من المقرر أن ينتهي العمل به في 26 أكتوبر الجاري".

وأضاف أن "هذا الموقف يعكس رفض آلية (السناب باك) من قبل دول الحركة ويؤكد أن القرار 2231 يجب أن يظل نافذًا، متماشيًا مع مواقف روسيا والصين وبعض الدول الأخرى في مواجهة موقف الولايات المتحدة والدول الأوروبية التي تعتبر أن السناب باك قد تم تطبيقه".

ووصف عراقجي قرار وزراء خارجية حركة عدم الانحياز حول آلية السناب باك بأنه "إنجاز كبير للجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مشيرًا إلى أن "أغلب أعضاء الحركة الذين يزيد عددهم عن 100 دولة أيدوا هذا الموقف".

وأكد وزير الخارجية الإيراني، أن "العقوبات الغربية غير العادلة تحد من قدرة إيران والدول الأخرى على تعزيز التعاون الاقتصادي".

وأعرب عن "دعم طهران لتعزيز الوحدة والشراكات الاقتصادية بين أعضاء الحركة"، مؤكداً أن "هذه الخطوات ستسهم في تحقيق دبلوماسية فعّالة وتنمية مستدامة ضمن إطار الحركة".

وتابع أن "الاجتماع ناقش القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية العالمية، وأُضيفت بنود إلى البيان الختامي بناءً على مقترح إيران، أبرزها إدانة شديدة للهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران".

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن "المزاعم حول استخدام الطائرات المسيّرة الإيرانية في الحرب الروسية–الأوكرانية هي ادعاءات كاذبة ولا صحة لها".

وتأتي هذه الاتفاقات بعد عودة آلية "السناب باك" وفرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، في حين أكد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة أن موسكو لا تعترف بإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران.