الصين ترد على ترامب: لا نقبل الإملاءات في علاقاتنا مع روسيا

أعلنت السفارة الصينية في واشنطن، اليوم الخميس (16 تشرين الأول 2025)، أن الصين ترفض أي شكل من أشكال الإكراه أو الضغط، وذلك رداً على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف شراء النفط الروسي.

وقال المتحدث باسم السفارة الصينية، ليو بينغيو، في بيان : "ترفض الصين بشدة أي عقوبات أحادية الجانب غير قانونية، وتوسيع نطاق الاختصاص القضائي، وأي شكل من أشكال الإكراه أو الضغط".

وأضاف الدبلوماسي الصيني أن "التعاون داخل المجتمع الدولي، بما في ذلك بين الصين وروسيا، معقول ومشروع في إطار القانون الدولي، ولا يضر بمصالح الأطراف الثالثة، ويجب احترامه وحمايته".

وفي وقت سابق، صرح ترامب بأن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أكد له أن الهند لن تشتري النفط الروسي، ودعا الصين إلى اتباع الموقف ذاته.

وقالت السفارة الصينية لـ"نوفوستي" إن الصين مستعدة لحرب تجارية مع الولايات المتحدة، لكنها لا تزال منفتحة على المفاوضات، مشددة على أن الولايات المتحدة لا يمكنها المطالبة بتسوية النزاع التجاري بينما تواصل التهديد بفرض رسوم جمركية.