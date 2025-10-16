الصفحة الدولية

إيران: إسرائيل تسعى لفرض الهيمنة المطلقة على الشرق الأوسط


أكد نائب وزير الخارجية الإيراني، ورئيس مركز الدراسات السياسية والدولية، سعيد خطيب زادة، اليوم الخميس (16 تشرين الأول 2025)، أن النظام الدولي يشهد تحولات جذرية أدت إلى مرحلة جديدة من انعدام القدرة على التنبؤ، وظهور أوضاع بالغة الخطورة على الصعيد العالمي.

وقال خطيب زادة، خلال مشاركته في منتدى "أستانا 2025" الدولي للفكر، إن "الكيان الصهيوني، بصفته الوكيل الرئيسي للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، لا يسعى لتحقيق السلام، بل يهدف إلى فرض هيمنة مطلقة على كامل المنطقة، مما أدى إلى تقويض مبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وأضاف نائب وزير الخارجية الإيراني أن "العدوان الأمريكي–الإسرائيلي، وعمليات التطهير العرقي والإبادة الجماعية في غزة، والهجمات على ثماني دول في المنطقة، تمثل أمثلة واضحة على المسار المعادي للمؤسسات الدولية"

وبين خطيب زادة: "الجميع يتذكر كيف كانت واشنطن تتهم دولًا مثل إيران وروسيا والصين بمحاولة إعادة صياغة النظام الدولي، بينما الولايات المتحدة نفسها أصبحت أكثر الدول مخالفة وتمردا على النظام القائم، وقراراتها تهدد السلام والأمن العالميين".

