خارجية الصين: نظام العلاقات الدولية يواجه تحديات غير مسبوقة

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن النظام الدولي الذي تشكل بعد الحرب العالمية الثانية، والذي تلعب فيه الأمم المتحدة دورا محوريا، يواجه تحديات غير مسبوقة وسط تفشي الأحادية، فقد ذكر وزير الخارجية الصيني خلال اجتماع مع المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "يصادف هذا العام الذكرى الـ80 للانتصار في الحرب العالمية ضد الفاشية وتأسيس الأمم المتحدة، والبشرية الآن عند منعطف تاريخي مهم". كما نقلت وزارة الخارجية الصينية على موقعها الإلكتروني.

وأضاف: "نشهد حاليا سياسة متفشية من الأحادية والحمائية والقمع والمضايقة، ويواجه نظام العلاقات الدولية ما بعد الحرب، مع الدور المركزي للأمم المتحدة، تحديات غير مسبوقة".

كما لفت إلى أن دعوات المجتمع الدولي من أجل العدالة والإنصاف والإصلاح قد بلغت قوة غير مسبوقة، وتابع وانغ يي: "ينبغي على الصين وفرنسا، بصفتهما عضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي ودولتين رئيسيتين مستقلتين، الحفاظ على علاقات صينية فرنسية مستقرة استراتيجيا، وتقديم مساهمات أكبر في السلام والاستقرار العالميين. وهذا يتماشى مع المصالح طويلة الأمد للشعبين، ويمثل مسؤولية دولية تقع على عاتق الصين وفرنسا".