الصفحة الدولية

خارجية الصين: نظام العلاقات الدولية يواجه تحديات غير مسبوقة


 

 

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن النظام الدولي الذي تشكل بعد الحرب العالمية الثانية، والذي تلعب فيه الأمم المتحدة دورا محوريا، يواجه تحديات غير مسبوقة وسط تفشي الأحادية، فقد ذكر وزير الخارجية الصيني خلال اجتماع مع المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "يصادف هذا العام الذكرى الـ80 للانتصار في الحرب العالمية ضد الفاشية وتأسيس الأمم المتحدة، والبشرية الآن عند منعطف تاريخي مهم". كما نقلت وزارة الخارجية الصينية على موقعها الإلكتروني.

 وأضاف: "نشهد حاليا سياسة متفشية من الأحادية والحمائية والقمع والمضايقة، ويواجه نظام العلاقات الدولية ما بعد الحرب، مع الدور المركزي للأمم المتحدة، تحديات غير مسبوقة". 

كما لفت إلى أن دعوات المجتمع الدولي من أجل العدالة والإنصاف والإصلاح قد بلغت قوة غير مسبوقة، وتابع وانغ يي: "ينبغي على الصين وفرنسا، بصفتهما عضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي ودولتين رئيسيتين مستقلتين، الحفاظ على علاقات صينية فرنسية مستقرة استراتيجيا، وتقديم مساهمات أكبر في السلام والاستقرار العالميين. وهذا يتماشى مع المصالح طويلة الأمد للشعبين، ويمثل مسؤولية دولية تقع على عاتق الصين وفرنسا".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
خارجية الصين: نظام العلاقات الدولية يواجه تحديات غير مسبوقة
مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض مشروع قانون التمويل الجمهوري للمرة الثامنة
تهديد ترامب يطال تنظيم كأس العالم 2026 ؟
إيران: الوكالة الدولية لم تُنفذ التزاماتها ولدينا مشروع نووي جديد مع روسيا
غارة باكستانية وسط كابل.. ما الذي حدث بالضبط؟
إيران: تفكيك خلية للموساد بدعم استخباراتي ألماني في جنوب شرق البلاد
إيطاليا.. تظاهرة حاشدة رفضا لمباراة مع "إسرائيل"
إيران تُعلّق على قمة شرم الشيخ: لم تكن دولية ولا نشارك الاجتماعات غير الشرعية
إيران تصدر حكماً بالسجن على فرنسيين أدينوا بالتجسس لصالح باريس وتل أبيب
بعد وقف الحرب.. استئناف محاكمة نتنياهو بتهم الرشوة والخيانة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك