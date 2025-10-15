تهديد ترامب يطال تنظيم كأس العالم 2026 ؟

فجر دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، مفاجأة غير متوقعة عبر تصريحات صادمة شكك خلالها في قدرة بعض المدن الأمريكية على استضافة مباريات كأس العالم 2026 بالشكل الأمثل خلال العام المقبل.

تحتضن الولايات المتحدة الأمريكية كأس العالم 2026، بالشراكة مع كندا والمكسيك، علمًا أن أمريكا ستستضيف الجزء الأكبر من مواجهات المونديال، وسط جدل كبير يسيطر على مستقبل البطولة، بفعل التصريحات التي أطلقها ترامب مؤخرًا.

كرر الرئيس الأمريكي تصريحاته المثيرة للجدل، مهددًا بسحب بعض مباريات البطولة من عدة مدن أمريكية، ونقلها إلى وجهة جديدة، وهو التصريح الذي أثار الجدل حول فرص نجاح كأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

يأتي ذلك بعد أسابيع، من استهداف دونالد ترامب المدن الديمقراطية بتصريحات قاسية، نقلها موقع "فوت ميركاتو" بقوله: "المدن التي يديرها المتطرفون اليساريون لا يعرفون حقًا ماذا يفعلون خلال الوقت الراهن".

لم يتوقف ترامب عند هذا الأمر، حيث أكد أن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، سيقدم على نقل مباريات كأس العالم إلى وجهة جديدة، حال أراد الرئيس الأمريكي ذلك، وهو ما تحدث عنه قائلًا: "إذا كانت بعض المدن سيئة وتواجه مشكلات أمنية، لن أتردد في الاتصال بجياني، رئيس الفيفا شخص رائع، سيوافق على نقل المباريات إلى مكان آخر، وسيفعل ذلك".