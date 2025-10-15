الصفحة الدولية

إيران: تفكيك خلية للموساد بدعم استخباراتي ألماني في جنوب شرق البلاد


أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، مساء اليوم الثلاثاء (14 تشرين الأول 2025)، عن تفكيك خلية مسلحة قالت إنها كانت تعمل بتنسيق مع جهاز الموساد الإسرائيلي وبدعمٍ من جهة استخباراتية ألمانية، بهدف زعزعة الأمن في مناطق جنوب شرق البلاد.

وذكرت الوزارة، بحسب ما نقله التلفزيون الحكومي الإيراني في تقريرٍ ترجمته "بغداد اليوم"، أن "عناصر المجموعة، بقيادة شخص يُعرف باسم عبيدالله بلوشي الملقب بـ(ديدك)، خططت لتنفيذ أعمال تخريب واسعة استهدفت أبراج الكهرباء وأنظمة الاتصالات وآليات إنشائية، إضافة إلى استهداف مدنيين ومهندسين وشراء أسلحة لشن هجمات وارتكاب مجازر".

وأوضحت المصادر الأمنية الإيرانية أن الخلية كانت تتلقى تمويلات عبر صيرفيات، وأن مهمّتها الأساسية تمثلت في "منع المناطق الريفية من التمتع بالأمن والرفاه"، وتنفيذ عمليات إرهابية تزامنًا مع أي ردٍّ إيراني على إسرائيل. وأضافت أن جهود الرصد والتعاون بين الأجهزة الأمنية والأهالي أدت إلى إحباط مخططات المجموعة وتوقيف عدد من أعضائها.

وفي سياقٍ متصل، أعلنت قيادة الشرطة في جنوب محافظة سيستان وبلوشستان عن تنفيذ عملية مداهمة قضائية ناجحة في مدينة شابهار، أفضت إلى تحرير مختطف واعتقال ثمانية متهمين بتهمة الخطف على خلفية نزاع مالي. وذكر بيان الشرطة أن التحقيقات مستمرة، وأن الإجراءات القضائية بحق الموقوفين قيد المتابعة.

تُعد محافظة سيستان وبلوشستان من أكثر المناطق حساسية في إيران، وتشهد بين الحين والآخر أنشطة لجماعات مسلحة وانفصالية، نظراً لقربها من الحدود الباكستانية والأفغانية. وغالبًا ما تتهم طهران أجهزة استخبارات أجنبية، في مقدمتها الموساد الإسرائيلي، بالضلوع في عمليات تخريب أو تجسس داخل تلك المناطق التي تتسم بتنوعٍ قومي ومذهبي واسع.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إيران: تفكيك خلية للموساد بدعم استخباراتي ألماني في جنوب شرق البلاد
إيطاليا.. تظاهرة حاشدة رفضا لمباراة مع "إسرائيل"
إيران تُعلّق على قمة شرم الشيخ: لم تكن دولية ولا نشارك الاجتماعات غير الشرعية
إيران تصدر حكماً بالسجن على فرنسيين أدينوا بالتجسس لصالح باريس وتل أبيب
بعد وقف الحرب.. استئناف محاكمة نتنياهو بتهم الرشوة والخيانة
إيران: الاتفاق النووي كشف نهج الولايات المتحدة الأحادي
التوقيع على اتفاق وقف الحرب على غزة خلال قمة شرم الشيخ
ترامب يصل إلى شرم الشيخ
انفجار ضخم في مصر
إيران تقرر عدم المشاركة في قمة شرم الشيخ
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك