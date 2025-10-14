الصفحة الدولية

إيطاليا.. تظاهرة حاشدة رفضا لمباراة مع "إسرائيل"


شهدت مدينة أوديني الإيطالية مساء اليوم الثلاثاء، تظاهرة حاشدة خارج الملعب الذي يستضيف مباراة المنتخب الإيطالي ونظيره الإسرائيلي في تصفيات كأس العالم 2026.

وتجمع الآلاف من المحتجين عند الساعة 5:30 مساء أمام الملعب، ليس لحضور المباراة ولكن في وقفة تضامنية مع فلسطين، رافعين شعارات من بينها "فلسطين حرة" و"ترامب ونتنياهو مجرما حرب".

وجاءت المظاهرة احتجاجا على مشاركة الفريق الإسرائيلي في البطولة، في مشهد يظهر استمرار تأثر الرأي العام الأوروبي بالأحداث في الشرق الأوسط.

وفي ظل حالة التأهب القصوى المعلنة في أوديني، تنتشر وحدات القناصة على سطح الفندق الذي يستضيف المنتخب الإسرائيلي، استعدادا لمباراته ضد إيطاليا اليوم الثلاثاء ضمن تصفيات كأس العالم.

وانتشرت أصوات المروحيات، التي تراقب مدينة أوديني، منذ الصباح، قبل ساعات من انطلاق مباراة إيطاليا ضد إسرائيل التي ستقام على ملعب فريولي.وتم تصنيف المباراة ضمن فئة المخاطر القصوى، رغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أوقف حربا استمرت عامين في غزة.

وقررت العديد من المحلات والمطاعم في مدينة أوديني عدم فتح أبوابها اليوم، وهناك قواعد صارمة للمتاجر التي ستفتح، تشمل إزالة أي أثاث خارجي أو أشياء أخرى قد تستخدم كسلاح محتمل.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إيطاليا.. تظاهرة حاشدة رفضا لمباراة مع "إسرائيل"
إيران تُعلّق على قمة شرم الشيخ: لم تكن دولية ولا نشارك الاجتماعات غير الشرعية
إيران تصدر حكماً بالسجن على فرنسيين أدينوا بالتجسس لصالح باريس وتل أبيب
بعد وقف الحرب.. استئناف محاكمة نتنياهو بتهم الرشوة والخيانة
إيران: الاتفاق النووي كشف نهج الولايات المتحدة الأحادي
التوقيع على اتفاق وقف الحرب على غزة خلال قمة شرم الشيخ
ترامب يصل إلى شرم الشيخ
انفجار ضخم في مصر
إيران تقرر عدم المشاركة في قمة شرم الشيخ
‌‏الرئاسة الفرنسية تعلن عن تشكيل حكومة جديدة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك