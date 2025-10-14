إيطاليا.. تظاهرة حاشدة رفضا لمباراة مع "إسرائيل"

شهدت مدينة أوديني الإيطالية مساء اليوم الثلاثاء، تظاهرة حاشدة خارج الملعب الذي يستضيف مباراة المنتخب الإيطالي ونظيره الإسرائيلي في تصفيات كأس العالم 2026.

وتجمع الآلاف من المحتجين عند الساعة 5:30 مساء أمام الملعب، ليس لحضور المباراة ولكن في وقفة تضامنية مع فلسطين، رافعين شعارات من بينها "فلسطين حرة" و"ترامب ونتنياهو مجرما حرب".

وجاءت المظاهرة احتجاجا على مشاركة الفريق الإسرائيلي في البطولة، في مشهد يظهر استمرار تأثر الرأي العام الأوروبي بالأحداث في الشرق الأوسط.

وفي ظل حالة التأهب القصوى المعلنة في أوديني، تنتشر وحدات القناصة على سطح الفندق الذي يستضيف المنتخب الإسرائيلي، استعدادا لمباراته ضد إيطاليا اليوم الثلاثاء ضمن تصفيات كأس العالم.

وانتشرت أصوات المروحيات، التي تراقب مدينة أوديني، منذ الصباح، قبل ساعات من انطلاق مباراة إيطاليا ضد إسرائيل التي ستقام على ملعب فريولي.وتم تصنيف المباراة ضمن فئة المخاطر القصوى، رغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أوقف حربا استمرت عامين في غزة.

وقررت العديد من المحلات والمطاعم في مدينة أوديني عدم فتح أبوابها اليوم، وهناك قواعد صارمة للمتاجر التي ستفتح، تشمل إزالة أي أثاث خارجي أو أشياء أخرى قد تستخدم كسلاح محتمل.