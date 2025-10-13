عاجل : القسام تعلن تسليم 13 أسيرا إسرائيليا ضمن عملية تبادل الأسرى في غزة
الصفحة الدولية

التوقيع على اتفاق وقف الحرب على غزة خلال قمة شرم الشيخ


وقّع رؤساء وزعماء كل من الولايات المتحدة ومصر وتركيا وقطر، اليوم الإثنين، (13 تشرين الأول 2025)، على وثيقة شاملة بشأن الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس.

وانطلقت اليوم فعاليات قمة شرم الشيخ للسلام في غزة برئاسة مشتركة للرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة أكثر من 31 من قادة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية بينهم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الذي جلس في المقعد الاخير .

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمته بعد توقيع وثيقة السلام، أن: "الاتفاق بين إسرائيل وحماس سيصمد،" مشيراً إلى، أن "الأمور سارت بسلاسة وبشكل لم يتوقعه أحد والكل سعيد بذلك".

ووصف ترامب اتفاق غزة بأنه الأكبر والأكثر تعقيداً،" مشدداً على، أن "العالم لا يريد حرباً عالمية ثالثة".

