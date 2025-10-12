الصفحة الدولية

أول تحرك لقطر بعد الحاث المأساوي في مصر


 

كشفت مصادر مصرية تفاصيل حادث السير الذي تعرض له قطريون في مصر قبل ساعات من قمة شرم الشيخ للسلام وتوقيع اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة، حيث أكدت المصادر المصرية للوكالة الروسية، أن الحادث وقع على بعد 50 كم من مدينة شرم الشيخ على طريق الطور/ شرم الشيخ بعد مدينة طور سيناء، ويضم موظفين إداريين وليسوا دبلوماسيين من المشاركين في مفاوضات وقف الحرب التي شهدتها المدينة على مدار الأيام الماضية.

كما أوضحت المصادر أن الحادث وقع نتيجة السير بسرعة عالية وتجاوز السرعة المحددة على الطريق، مما نتج عنها انفجار لإطار السيارة والذي تسبب في هذا الحادث المميت.

واستنكرت المصادر ما تم الترويج له على أن الحادث وقع بسبب سوء طريق النفق/ شرم الشيخ، مؤكدة أن الطريق تم تنفيذه بجودة عالية ووفقا للمواصفات والمعايير العالمية، وتتم أعمال صيانته بصورة دورية باعتباره أحد الطرق والمحاور المرورية الهامة في محافظة جنوب سيناء.

كذلك أكدت المصادر أن دولة قطر حركت طائرة إخلاء طبي جوي عقب الحادث مباشرة لنقل ضحايا الحادث المروي، والمصابين إذا كانت حالتهم الصحية تسمح بنقلهم إلى قطر لاستكمال العلاجات.

فيما لفتت المصادر إلى أنه عقب الحادث مباشرة تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف المجهزة إلى موقع الحادث ونقل جميع الضحايا والمصابين إلى المستشفيات، وتقديم الرعاية الطبية للمصابين على أعلى مستوى.

ووقع الحادث مساء السبت على طريق شرم الشيخ-طور سيناء، حيث انقلبت سيارة دبلوماسية قطرية مستقلة بأعضاء وفد الترتيب لاستقبال أمير قطر، مما أدى إلى مقتل ثلاثة: حسن جابر الجابر، عبدالله غانم الخيارين، وسعود بن ثامر آل ثاني، وهم موظفون في الديوان الأميري ووزارة الخارجية، وأصيب اثنان آخرون بجروح خطيرة نقلا إلى مستشفى طور سيناء.

وتعقد في مدينة شرم الشيخ بعد ظهر يوم الإثنين قمة دولية تحت عنوان "قمة شرم الشيخ للسلام" برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة.

في حين أكدت الرئاسة المصرية أن قمة شرم الشيخ للسلام تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما أوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بأن القمة تأتي في ضوء رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام في المنطقة، وسعيه الحثيث لإنهاء النزاعات حول العالم.

طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
