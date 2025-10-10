أمير الموسوي ينتقد خطة ترامب بشأن غزة: لا حبا بالعرب بل دعما للاحتلال الإسرائيلي

اتهم مدير مؤسسة أسفر للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أمير الموسوي، اليوم الجمعة (10 تشرين الأول 2025)، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمحاولة إنقاذ "الكيان الإسرائيلي" عبر خطته المعلنة لوقف العدوان على غزة، مؤكدًا أن ما يطرحه ترامب "ليس حبًا بغزة أو احترامًا للدماء العربية"، بل سعيًا لمنح الضوء الأخضر لتل أبيب لتدمير القطاع.

وقال الموسوي في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي في منصة "إكس" إن "خطة ترامب لوقف العدوان على غزة هي طوق نجاة للكيان ونتنياهو، وليست خطوة إنسانية كما يحاول تصويرها، لأنه هو من منح الضوء الأخضر لتدمير غزة وتجويع وقتل أهلها"، داعيًا إلى "فرض عقوبات صارمة على قادة الاحتلال ومحاكمتهم أمام القضاء الدولي".

وأضاف أن "على مجلس الأمن الدولي رفع الفيتو الأمريكي لإيقاف العدوان الإسرائيلي ومنع حصار غزة ووصول قوافل المساعدات"، مشيرًا إلى أن "ترامب يسعى من خلال مواقفه الحالية إلى كسب جائزة نوبل للسلام رغم مسؤوليته عن استمرار الحرب".

وفي المقابل، أشاد الموسوي بـ"موقف فصائل المقاومة الفلسطينية التي تمسكت بخيارها منذ البداية"، معتبرًا أن "تحرير الأسرى الفلسطينيين وصمود غزة أمام القصف أثبت أن المقاومة أقوى من كل الضغوط، وأنها كسرت مفهوم التسوية الزائف والخضوع للإملاءات الصهيوأمريكية".

وأكد أن "المقاومة نجحت في استعادة زمام المبادرة وأعادت تعريف الصراع مع الاحتلال"، مبينًا أن "ما يجري في غزة اليوم كشف زيف الخطاب الأمريكي حول السلام وحقوق الإنسان".