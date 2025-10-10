عاجل : بالرغم من إعلان وقف إطلاق النار!! 40 مواطنا بين شهيد ومفقود تحت أنقاض منزل قصفه الجيش الإسرائيلي
الصفحة الدولية

ترامب: الصين أصبحت عدائية للغاية.. ويتوعدها برسوم هائلة


صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، (10 تشرين الأول 2025)، بأن أشياء غريبة جدا تحدث في الصين، مشيرا إلى أن بكين أصبحت عدائية للغاية.

وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "بعض الأشياء الغريبة جدا تحدث في الصين! لقد أصبحوا عدائيين للغاية، ويرسلون رسائل إلى البلدان في جميع أنحاء العالم، بأنهم يريدون فرض ضوابط التصدير على كل عنصر من عناصر الإنتاج له علاقة بالأراضي النادرة، وأي شيء آخر تقريبا يمكنهم التفكير فيه، حتى لو لم يتم تصنيعه في الصين".

وأضاف: "لم ير أحد شيئا كهذا من قبل، ولكن بشكل أساسي، من شأنه أن يسد الأسواق، ويجعل الحياة صعبة لكل بلد في العالم تقريبا، وخاصة بالنسبة للصين".

وشدد على أن "بلدان أخرى اتصلت بنا غاضبة للغاية من هذا العداء التجاري العظيم، الذي جاء من العدم. كانت علاقتنا مع الصين على مدى الأشهر الستة الماضية جيدة جدا، مما جعل هذه الخطوة في التجارة أكثر إثارة للدهشة".

وأكد الرئيس الأمريكي أنه "لطالما شعرت أنهم كانوا يكذبون في الانتظار، والآن، كالعادة، ثبت أنني على حق! لا توجد طريقة للسماح للصين باحتجاز العالم أسيرا!".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أمير الموسوي ينتقد خطة ترامب بشأن غزة: لا حبا بالعرب بل دعما للاحتلال الإسرائيلي
ترامب: الصين أصبحت عدائية للغاية.. ويتوعدها برسوم هائلة
إندونيسيا تمنع لاعبي إسرائيل من دخول أراضيها للمشاركة في بطولة العالم
إيران تعلن موقفها من إيقاف الحرب على غزة
البرلمان الإسباني يصادق بالأغلبية على قانون يمنع تجارة الأسلحة بين مدريد وتل أبيب
مجلس الشيوخ الأمريكي يفشل بالموافقة على مشروع تمويل الحكومة
تركيا.. اعتقال 19 من صناع المحتوى "البلوكرات" بحملة "مخدرات المشاهير"
مصر.. القبض على مسؤول برتبة لواء بعد ساعات من تسلمه منصبا جديدا
ترامب يدعو إلى إيداع عمدة شيكاغو وحاكم إلينوي في السجن
صحيفة امريكية : : البيت الأبيض صاغ اعتذار نتنياهو لقطر بعد الضربة الجوية الإسرائيلية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك