مصر.. القبض على مسؤول برتبة لواء بعد ساعات من تسلمه منصبا جديدا

ألقت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية بمصر، القبض على رئيس حي شرق الإسكندرية، الذي تبوأ المنصب منذ ساعات خلال حركة تغيرات ضمت 4 أحياء بالإسكندرية.

وتمكنت مباحث التنفيذ بقسم شرطة باب شرق في الإسكندرية، من القبض على رئيس الحي، لتنفيذ حكم ضده بالسجن، في قضية سابقة اتهم فيها بتلقي رشوة.

البداية عندما توصلت منطقة غرب الدلتا بقطاع تنفيذ الأحكام إلى تحديد مكان رئيس حي شرق الإسكندرية، على ذمة القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات باب شرقي "رشوة"، والمطلوب على ذمة تلك القضية بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد غيابيًا.

وتم تعيين رئيس مركز ومدينة بأحد أحياء غرب الإسكندرية، وذلك في إشارة إلى اللواء المقبوض عليه، عندما جرى تعيينه في برج العرب، وألقت الرقابة الإدارية القبض عليه عندما كان رئيس مدينة بمحافظة الغربية، واتُهم بعدة اتهامات وسُجِّلت له وقائع بواسطة الرقابة الإدارية، وظل مبعدًا عن العمل لمدة 5 سنوات متواصلة بسبب تلك الوقائع.

وكان متواجدًا على قوة محافظة الإسكندرية وممنوعًا من تولي أي مناصب قيادية، إلى أن جاء محافظ الإسكندرية أحمد خالد وقرر توليه منصبه، ثم قام بنقله إلى حي هام وسط المدينة.

وفقا لوسائل الإعلام المصرية ولم يكتفِ المحافظ بتعيين تلك القيادات التي جرى القبض عليها بواسطة الرقابة الإدارية، بل قام بتعيين سكرتير من ديوان محافظة الإسكندرية إلى أحد أحياء غرب الإسكندرية أيضًا، وتم اتهامه بالحصول على شقق من إسكان المحافظة لنفسه.

وفي سياق آخر، شهدت أحياء الإسكندرية منذ يومين حركة تغيرات في 4 أحياء، تضمنت تعيين اللواء حاتم زين العابدين رئيسا لحي شرق بعد أن كان يشغل منصب رئيس حي وسط الإسكندرية، والذي كان قد تولى أيضا من قبل رئاسة مركز ومدينة برج العرب.