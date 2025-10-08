الصفحة الدولية

مصر.. القبض على مسؤول برتبة لواء بعد ساعات من تسلمه منصبا جديدا


ألقت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية بمصر، القبض على رئيس حي شرق الإسكندرية، الذي تبوأ المنصب منذ ساعات خلال حركة تغيرات ضمت 4 أحياء بالإسكندرية.

وتمكنت مباحث التنفيذ بقسم شرطة باب شرق في الإسكندرية، من القبض على رئيس الحي، لتنفيذ حكم ضده بالسجن، في قضية سابقة اتهم فيها بتلقي رشوة.

البداية عندما توصلت منطقة غرب الدلتا بقطاع تنفيذ الأحكام إلى تحديد مكان رئيس حي شرق الإسكندرية، على ذمة القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات باب شرقي "رشوة"، والمطلوب على ذمة تلك القضية بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد غيابيًا.

وتم تعيين رئيس مركز ومدينة بأحد أحياء غرب الإسكندرية، وذلك في إشارة إلى اللواء المقبوض عليه، عندما جرى تعيينه في برج العرب، وألقت الرقابة الإدارية القبض عليه عندما كان رئيس مدينة بمحافظة الغربية، واتُهم بعدة اتهامات وسُجِّلت له وقائع بواسطة الرقابة الإدارية، وظل مبعدًا عن العمل لمدة 5 سنوات متواصلة بسبب تلك الوقائع.

وكان متواجدًا على قوة محافظة الإسكندرية وممنوعًا من تولي أي مناصب قيادية، إلى أن جاء محافظ الإسكندرية أحمد خالد وقرر توليه منصبه، ثم قام بنقله إلى حي هام وسط المدينة.

وفقا لوسائل الإعلام المصرية ولم يكتفِ المحافظ بتعيين تلك القيادات التي جرى القبض عليها بواسطة الرقابة الإدارية، بل قام بتعيين سكرتير من ديوان محافظة الإسكندرية إلى أحد أحياء غرب الإسكندرية أيضًا، وتم اتهامه بالحصول على شقق من إسكان المحافظة لنفسه.

وفي سياق آخر، شهدت أحياء الإسكندرية منذ يومين حركة تغيرات في 4 أحياء، تضمنت تعيين اللواء حاتم زين العابدين رئيسا لحي شرق بعد أن كان يشغل منصب رئيس حي وسط الإسكندرية، والذي كان قد تولى أيضا من قبل رئاسة مركز ومدينة برج العرب.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مصر.. القبض على مسؤول برتبة لواء بعد ساعات من تسلمه منصبا جديدا
ترامب يدعو إلى إيداع عمدة شيكاغو وحاكم إلينوي في السجن
صحيفة امريكية : : البيت الأبيض صاغ اعتذار نتنياهو لقطر بعد الضربة الجوية الإسرائيلية
عراقجي ينفي إجراء أي اتصال مع المبعوث الأمريكي بشأن استئناف المفاوضات النووية
ترامب يدرس زيادة شحنات صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا حال تعثر المفاوضات مع روسيا
إيران تعلن عن تفكيك شبكة تجسس موساد جديدة
سماحة السيد الخامنائي دام ظله : : عملية طوفان الأقصى رد على جرائم الاحتلال منذ أكثر من سبعين عاماً
إيران تبلغ الصحة العالمية عن تفشي لإنفلونزا الطيور وتعدم عشرات الدواجن
وزيرة فرنسية: ماكرون لن يستقيل رغم الأزمة السياسية الحالية
السعودية تتخذ قرارا بشأن تأشيرة الحج
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك