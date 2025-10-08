صحيفة امريكية : : البيت الأبيض صاغ اعتذار نتنياهو لقطر بعد الضربة الجوية الإسرائيلية

كشف تقرير لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة أن البيت الأبيض صاغ نص اعتذار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقطر الأسبوع الماضي.

وأوضحت المصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من نتنياهو الاتصال مباشرة برئيس وزراء قطر محمد آل ثاني من المكتب البيضاوي وقراءة نص الاعتذار الذي أعده البيت الأبيض بالتعاون مع ممثلي قطر.

وأضاف التقرير أن علي الذوادي، دبلوماسي قطري رفيع المستوى يتمتع بصلاحيات وزارية وكان حاضرا خلال المكالمة، عمل كمنسق رئيسي للدوحة وتواجد في الغرفة لضمان ألا ينحرف نتنياهو علنا عن النص الذي أعده البيت الأبيض.

ويأتي هذا التطور على خلفية الضربة الإسرائيلية التي استهدفت قيادات "حماس" في قطر الشهر الماضي، والتي أثارت استياء دبلوماسيا بين الدوحة وتل أبيب.

وخلال زيارة إلى واشنطن، أعرب نتنياهو عن "أسفه لانتهاك سيادة دولة قطر"، مؤكدا أن مثل هذا "الهجوم لن يتكرر في المستقبل".

ومن جانبها، أفادت وزارة الخارجية القطرية، بأن إسرائيل قدمت اعتذارها عن هجومها على دولة قطر، وذلك من خلال اتصال أجراه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ونظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وانتقد وزراء الائتلاف والمعارضة في إسرائيل نتنياهو لاعتذاره.