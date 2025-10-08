عراقجي ينفي إجراء أي اتصال مع المبعوث الأمريكي بشأن استئناف المفاوضات النووية

نفى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأربعاء (8 تشرين الاول 2025)، ما نشرته صحيفة الجريدة الكويتية حول إجرائه لقاءً أو اتصالًا مع ستيف وِتْكاف، المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، بشأن استئناف المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن.

وقال عراقجي، في تصريح للصحفيين عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء إن "التكهنات التي نشرتها صحيفة الجريدة الكويتية غير صحيحة، وأؤكد أنه لم يكن هناك أي اتصال".

وكانت الصحيفة الكويتية قد نشرت مساء الثلاثاء تقريراً نقلت فيه عن مصدر مطلع في وزارة الخارجية الإيرانية قوله إن اتصالات جرت خلال الأيام الأخيرة بين عراقجي وويتكاف حول إمكانية إعادة إطلاق المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة، والتي توقفت بعد الهجوم الإسرائيلي المفاجئ على الأراضي الإيرانية في يونيو/حزيران الماضي.

وأدى ذلك الهجوم إلى اندلاع ما عُرف لاحقًا بـ"الحرب الاثني عشر يومًا"، التي شاركت خلالها الولايات المتحدة في قصف منشآت نووية إيرانية، قبل أن يتم التوصل إلى هدنة هشة بين طهران وتل أبيب.

تصريحات عراقجي اليوم تأتي لتضع حدًا للتكهنات بشأن إحياء القنوات الدبلوماسية بين طهران وواشنطن، رغم وجود مؤشرات على حراك دبلوماسي إقليمي متزايد، تشارك فيه سلطنة عُمان وقطر، لإعادة الأطراف إلى طاولة الحوار.