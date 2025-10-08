ترامب يدرس زيادة شحنات صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا حال تعثر المفاوضات مع روسيا

ذكرت صحيفة "موندو" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس حاليا تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" بكميات محدودة كأداة للضغط على روسيا لإجبارها على الدخول في مفاوضات، كما أضافت الصحيفة، نقلا عن مصادر مقربة من البيت الأبيض، أن هذه الإمدادات قد تتزايد إذا فشلت استراتيجية الضغط لإجبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع فلاديمير زيلينسكي.

فيما أكدت موسكو مرارا أن الضغط على روسيا في ملف التسوية الأوكرانية غير مجد، وأن لديها موقفا واضحا بشأن وقف إطلاق النار.

وكان ترامب قد صرح سابقا بأنه اقترب من اتخاذ قرار بشأن تزويد أوكرانيا بالصواريخ، لكنه يرغب أولا في معرفة نية كييف استخدامها.

بالمقابل، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن استخدام كييف لصواريخ "توماهوك" سيضر بالعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، مشددا على أن استخدام هذه الصواريخ في أوكرانيا سيكون مستحيلا دون مشاركة مباشرة للقوات الأمريكية.

وترى روسيا أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة يعيق عملية التسوية، ويورط دول الناتو مباشرة في النزاع، ويعد "لعبا بالنار". كذلك أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.