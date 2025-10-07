سماحة السيد الخامنائي دام ظله : : عملية طوفان الأقصى رد على جرائم الاحتلال منذ أكثر من سبعين عاماً

أكد قائد الثورة الاسلامية في ايران اية الله العظمى سماحة السيد علي الخامنائي، اليوم الثلاثاء (7 تشرين الأول 2025)، أن العملية الفلسطينية الشجاعة "طوفان الأقصى" جاءت رداً على أكثر من سبعين عاماً من جرائم الكيان الصهيوني.

واضاف في تغريدة له اطلعت وكالة انباء براثا لقد وجه طوفان الاقصى ضربة لايمكن تعويضها لهذا الكيان واليوم اصبح الكيان الصهيوني منبوذا اكثر من اي وقت مضى وظهرت حركة مقاومة عالمية ضد الصهيونية