الصفحة الدولية

إيران تبلغ الصحة العالمية عن تفشي لإنفلونزا الطيور وتعدم عشرات الدواجن


أعلنت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، اليوم الثلاثاء، (7 تشرين الأول 2025)، نقلاً عن تقرير صادر عن السلطات الإيرانية إن طهران أبلغت عن حالة لتفشي السلالة (إتش5 إن1) من إنفلونزا الطيور شديدة العدوى بين الدواجن في شمال البلاد.

وأشارت المنظمة إلى أن "تفشي الفيروس أدى إلى نفوق 10 طيور من أصل مجموعة مكونة من 90 طائرا". وأضافت، أنه "تم ذبح جميع الطيور الأخرى".

وأثار انتشار إنفلونزا الطيور مخاوف بين الحكومات وقطاع الدواجن بعد أن أصابت أعدادا كبيرة من الطيور الداجنة في أنحاء العالم خلال السنوات القليلة الماضية، مما أدى إلى تعطيل الإمدادات وارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة خطر انتقال العدوى إلى الإنسان.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إيران تبلغ الصحة العالمية عن تفشي لإنفلونزا الطيور وتعدم عشرات الدواجن
وزيرة فرنسية: ماكرون لن يستقيل رغم الأزمة السياسية الحالية
السعودية تتخذ قرارا بشأن تأشيرة الحج
ايران تكشف خفايا حرب الـ12 يوما: حافلات تطلق المسيرات من "بلد مجاور" وتم قتل عناصرها
عرافجي: الكذب على مواقع التواصل مهمة إسرائيل
الناطق باسم الخارجية الايرانية : امريكا دولة "منتهكة للقانون"
قصر الإليزيه: رئيس الوزراء الفرنسي الجديد لوكورنو يقدم استقالته وماكرون يقبلها
استطلاع: أكثر من نصف الأمريكيين غير موافقين على تصرفات ترامب
قائد الحرس الثوري: أي تحرك للأعداء سيواجه برد حازم بحراً وبراً
البرلمان الايراني يقر حذف 4 أصفار من العملة الوطنية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك