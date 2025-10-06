عرافجي: الكذب على مواقع التواصل مهمة إسرائيل

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاثنين (6 تشرين الأول 2025)، أن إيران لا تدفع لأحد من أجل نشر الأكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هذه المهمة تُنسب لإسرائيل.

وقال عراقجي في تغريدة على منصة إكس "ردًا على تقرير لمعهد كوينسي الذي زعم دفع آلاف الدولارات لمؤثرين أمريكيين للترويج للكيان الإسرائيلي".

وأضاف الوزير الإيراني أن "بلاده تقف ضد انتشار الأكاذيب على منصات التواصل الاجتماعي، وتؤكد عدم تورطها في مثل هذه الأفعال".