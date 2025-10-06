الناطق باسم الخارجية الايرانية : امريكا دولة "منتهكة للقانون"

وصفت إيران، اليوم الإثنين (6 تشرين الأول 2025)، الولايات المتحدة في رد صارم على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف المنشآت النووية الإيرانية في حال استئناف إيران برنامجها النووي، بأنها دولة "منتهكة للقانون" مؤكدة عدم وجود أي برنامج للتفاوض مع واشنطن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي، إن "إعلان ترامب يمثل اعترافاً بفعل إجرامي وغير قانوني ولن يمنح الولايات المتحدة أي مصداقية"، مؤكداً أن "طهران ستظل تركز على دراسة آثار وتبعات مواقف الدول الأوروبية الثلاث وأمريكا بدل التفاوض المباشر".

وأشار بقائي أيضاً إلى أن "شروط الدول الأوروبية للتفاوض المباشر مع أمريكا تعكس عدم نضج سياساتها الخارجية والدبلوماسية، وأنه حالياً لا يوجد أي مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران".

جاء هذا بعد إعلان ترامب خلال احتفال بالذكرى الـ 225 لتأسيس البحرية الأمريكية، أن واشنطن لن تنتظر طويلاً قبل شن هجوم جديد على المنشآت النووية الإيرانية في حال استئناف البرنامج، مشيراً إلى أن قاذفات B-2 وصواريخ توماهوك لعبت دوراً رئيسياً في الهجوم السابق.

وأكد بقائي أن "اتفاق القاهرة الذي تم التوسط فيه بواسطة مصر للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يعد قابلاً للتنفيذ، وأن التركيز الحالي سيكون على التحليل الاستراتيجي لتصرفات أمريكا والدول الأوروبية الثلاث دون أي تواصل مباشر".