قصر الإليزيه: رئيس الوزراء الفرنسي الجديد لوكورنو يقدم استقالته وماكرون يقبلها

أعلن قصر الإليزيه اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء الفرنسي الجديد سيباستيان لوكورنو قدم استقالته، وقد قبلها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إذ استقال ليكورنو، سابع رئيس وزراء في عهد الرئيس ماكرون، بعد ساعات من كشفه عن حكومته المليئة بالوجوه المألوفة إلى حد كبير، مخفقا في انتشال البلاد من أزمة سياسية.

وواجه ليكورنو، الذي عين قبل أقل من شهر، انتقادات لاذعة من معسكره ومن المعارضة بعد الكشف عن حكومته، حيث أثارت عودة وزير الاقتصاد السابق برونو لومير إلى منصب وزير الدفاع غضب حزب الجمهوريين المحافظين، كما انتقد آخرون التشكيلة الحكومية برمتها لعدم تجديدها، إذ كان 12 وزيرا من أصل 18 قد خدموا بالفعل في عهد سلفه فرانسوا بايرو قبل إقالته في الثامن من سبتمبر الماضي.

وباستقالته اليوم الاثنين، أصبح ليكورنو أقصر رئيس وزراء في فرنسا خدمة منذ العام 1958. فيما تنذر استقالة ليكورنو بتجدد الأزمة السياسية الفرنسية، حيث دعا حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الرئيس إيمانويل ماكرون إلى حل الجمعية الوطنية (البرلمان).