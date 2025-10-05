استطلاع: أكثر من نصف الأمريكيين غير موافقين على تصرفات ترامب

أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة YouGov وشبكة CBS أن أكثر من نصف المواطنين الأمريكيين غير راضين عن أداء الرئيس دونالد ترامب ويبدون قلقهم من الإغلاق الحكومي.

وبحسب البيانات التي نشرتها شبكة "سي بي إس"، يشعر 80% من الأمريكيين بالقلق إزاء التأثير الاقتصادي للإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، وقال 49% إنهم "قلقون للغاية".

وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن خُمس المشاركين فقط لم يعربوا عن أي مخاوف بشأن إغلاق الحكومة.

وبالإضافة إلى ذلك، أبدى 58% من المشاركين في الاستطلاع، عدم رضاهم عن أداء ترامب، في حين قيمه 42% بشكل إيجابي، بحسب نتائج الاستطلاع.

وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من الأربعاء إلى الجمعة، وشمل أكثر من 2400 بالغ أمريكي. وبلغ هامش الخطأ حوالي 2.3 نقطة مئوية.

في الفترة من 26 إلى 29 سبتمبر، دل استطلاع للرأي العام أجرته مؤسسة YouGov ومجلة الإيكونوميست، على أن 54% من الأمريكيين قيموا أداء ترامب بشكل سلبي.

بدأت السنة المالية الأمريكية الجديدة في الأول من أكتوبر، ومع حلول ذلك اليوم لم يتمكن الكونغرس من إقرار الميزانية، مما جعل الحكومة عاجزة عن العمل، وهذا يعني الإغلاق الحكومي (government shutdown) الذي يوقف بعض الوكالات الحكومية الممولة مباشرة من الكونغرس عن العمل بسبب عدم وجود ميزانية معتمدة للسنة المالية القادمة، وهو أمر شائع منذ بعض السنوات في الولايات المتحدة.

في وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه قد يستغل إغلاق الحكومة لإجراء تخفيضات هائلة في أعداد الموظفين والأجور. وزعم ترامب بأن موقف الديمقراطيين من الميزانية هو سبب المشكلة، وأن البيت الأبيض يستغل الوضع الراهن لإلغاء برامج لا تروق للجمهوريين.