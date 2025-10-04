الصفحة الدولية

مسؤولون إسرائيليون ينفون نية شن هجوم على طهران ويقللون من أهمية تحذيرات ليبرمان


نفى عدد من المسؤولين العسكريين والأمنيين الإسرائيليين، اليوم السبت (4 تشرين الأول 2025)، وجود أي نية لدى تل أبيب لشن هجوم عسكري على طهران في أي وقت قريب، مؤكدين أن التغريدة التي صدرت عن وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان لا تحمل أي قيمة.

ووفقاً لما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" ووكالة "إيران إنترناشونال" فإن "عدداً من المسؤولين العسكريين والأمنيين في وزارة الدفاع الإسرائيلية نفوا التصريحات التي وردت في تغريدة ليبرمان، التي حذر فيها من تهديد إيراني وشيك".

اعتبر المسؤولون الإسرائيليون ما ورد في تغريدة ليبرمان "مواد قد يساء فهمها"، وشددوا على أن إسرائيل "لا تملك حالياً نية لشن هجمات على إيران".

وأشارت الصحيفة إلى أن "المسؤولين العسكريين أكدوا أن تغريدة ليبرمان لا تحمل قيمة حقيقية، بل تمثل خطراً على إسرائيل". وأوضحت أن القادة الأمنيين يرون أن مثل هذه التصريحات قد تفهم بشكل خاطئ من قِبل إيران، على أنها استعدادات إسرائيلية لشن هجمات مباغتة، وهو ما قد يدفع طهران إلى تنفيذ ضربات استباقية ضد إسرائيل.

يشار إلى أن الوزير الإسرائيلي السابق كان قد نشر لاحقاً تغريدة على موقع "إكس"، تضمنت صوراً لأقمار صناعية تظهر مواقع صواريخ إيرانية، قال إنها جهزت لاستهداف إسرائيل، وأوضح ليبرمان: "كل هذه الأدلة تشير إلى أن إيران لا تستعد للفوز بجائزة نوبل للسلام، بل تسعى للانتقام"، في إشارة إلى نية طهران تنفيذ هجوم مباغت على إسرائيل.

مسؤولون إسرائيليون ينفون نية شن هجوم على طهران ويقللون من أهمية تحذيرات ليبرمان
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
