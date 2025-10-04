مسؤولون إسرائيليون ينفون نية شن هجوم على طهران ويقللون من أهمية تحذيرات ليبرمان

نفى عدد من المسؤولين العسكريين والأمنيين الإسرائيليين، اليوم السبت (4 تشرين الأول 2025)، وجود أي نية لدى تل أبيب لشن هجوم عسكري على طهران في أي وقت قريب، مؤكدين أن التغريدة التي صدرت عن وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان لا تحمل أي قيمة.

ووفقاً لما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" ووكالة "إيران إنترناشونال" فإن "عدداً من المسؤولين العسكريين والأمنيين في وزارة الدفاع الإسرائيلية نفوا التصريحات التي وردت في تغريدة ليبرمان، التي حذر فيها من تهديد إيراني وشيك".

اعتبر المسؤولون الإسرائيليون ما ورد في تغريدة ليبرمان "مواد قد يساء فهمها"، وشددوا على أن إسرائيل "لا تملك حالياً نية لشن هجمات على إيران".

وأشارت الصحيفة إلى أن "المسؤولين العسكريين أكدوا أن تغريدة ليبرمان لا تحمل قيمة حقيقية، بل تمثل خطراً على إسرائيل". وأوضحت أن القادة الأمنيين يرون أن مثل هذه التصريحات قد تفهم بشكل خاطئ من قِبل إيران، على أنها استعدادات إسرائيلية لشن هجمات مباغتة، وهو ما قد يدفع طهران إلى تنفيذ ضربات استباقية ضد إسرائيل.

يشار إلى أن الوزير الإسرائيلي السابق كان قد نشر لاحقاً تغريدة على موقع "إكس"، تضمنت صوراً لأقمار صناعية تظهر مواقع صواريخ إيرانية، قال إنها جهزت لاستهداف إسرائيل، وأوضح ليبرمان: "كل هذه الأدلة تشير إلى أن إيران لا تستعد للفوز بجائزة نوبل للسلام، بل تسعى للانتقام"، في إشارة إلى نية طهران تنفيذ هجوم مباغت على إسرائيل.