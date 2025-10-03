المعتوهان أردوغان وترامب يبحثان في اتصال هاتفي الوضع في غزة

بحث الرئيس التركي رجب طيب اردوغان والرئيس الامريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي اليوم مستجدات الوضع في غزة .

وذكرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في تعميم اعلامي أن أردوغان أبلغ ترامب خلال الاتصال الهاتفي ترحيب تركيا بمبادرات السلام وأن وقف إسرائيل لهجماتها على غزة هو امر مهم لنجاح الجهود المبذولة لاحلال السلام .

واشارت دائرة الاتصال الى ان الرئيس التركي والرئيس الأميركي بحثا ايضا العلاقات الثنائية ./