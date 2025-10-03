البرلمان العربي يهنئ العراق بمناسبة اليوم الوطني

هنأ رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، اليوم الجمعة، جمهورية العراق قيادةً وحكومةً وبرلمانًا وشعبًا، بمناسبة اليوم الوطني، كما أعرب اليماحي، في بيان، عن "خالص التهاني والتمنيات لجمهورية العراق بمزيد من التقدم والازدهار"، مشيدًا "بجهودها الوطنية في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية. كما اكد ان "العراق يمثل ركيزة أساسية في منظومة العمل العربي المشترك، ودعامة رئيسية لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة".

كذلك لفت الى أن "هذه المناسبة الوطنية تجسد الإرادة الصلبة للشعب العراقي في الحفاظ على وحدته الوطنية وسيادته واستقراره".